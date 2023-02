Chelsea, ora si pensa a vendere: in estate partenze per 300 milioni

INGHILTERRA

Dopo l'incredibile e faraonico mercato di gennaio, i blues stanno pianificando un numero elevato di uscite per ripianare le perdite

Il Chelsea del nuovo proprietario americano Todd Boehly ha battuto il record mondiale di spese nel mercato di gennaio: la bellezza di 329 milioni di euro per Mudryk, Badiashile, Madueke, Santos, Wesley Fofana, Joao Felix (prestito oneroso), Enzo Fernandez (che già da solo è costato 121 milioni di euro). In estate erano già stati spesi 281 milioni per David Fofana, Cucurella, Sterling, Koulibaly, Chukwuemeka, Aubameyang, Slonina e il prestito di Zakaria. Al di là dell'umana comprensione per l'allenatore Potter, costretto a gestire una rosa monstre, la dirigenza blues sta valutando un serio ridimensionamento per la prossima estate.

Di sicuro se ne andrà Christian Pulisic: il Chelsea è disposto ad ascoltare offerte per l’attaccante statunitense. Anche Hakim Ziyech dovrebbe partire dopo che il suo trasferimento al PSG è saltato all’ultimo minuto a gennaio. Stesso discorso per Pierre-Emerick Aubameyang, in trattative con i Los Angeles FC. In totale sarebbe un tesoretto da poco meno di 300 milioni di euro, visto che sono in partenza anche Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly e Callum Hudson-Odoi. Resta poi il punto di domanda legato a Romelu Lukaku: ci sarà da capire se la sua avventura all’Inter potrà continuare nonostante la stagione fin qui negativa a causa degli infortuni. Anche Mason Mount e N’Golo Kante sono tutt'altro che sicuri di restare, dato che non sono stati fatti passi avanti nella trattativa per i loro rinnovi.