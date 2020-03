Everton, Pickford viola la quarantena per incontro di boxe e pub

INCREDIBILE

Dopo tanta riluttanza anche la Premier League si è fermata per il coronavirus. L'Everton di Ancelotti è in quarantena dopo la positività riscontrata a Hudson-Odoi del Chelsea, ultimo avversario dei Toffees, ma a non tutti è chiaro il concetto di isolamento. Il portiere dell'Everton Jordan Pickford è finito nella bufera per aver interrotto la disposizione e aver assistito con la famiglia a un incontro di boxe a Durham, con tanto di birra in mano.

Come riporta il tabloid 'The Sun', ad un incontro di boxe a Durham, località a 260 km da Liverpool, in compagnia della moglie e del figlio, in mezzo a centinaia di altre persone. Il tabloid pubblica anche le foto del calciatore che si concede una pinta di birra assieme ad amici. Pickford, che evidentemente non ha resistito chiuso in casa, ha comunque replicato dicendo di essere stato autorizzato dallo staff medico del suo club, e quindi ha respinto le accuse di imprudenza e di non aver rispettato le indicazioni anti contagio.

Tutti in quarantena meno uno insomma in casa Everton: il portiere 26enne della nazionale inglese che potrebbe subire una pesante sanzione da parte del club di Liverpool.