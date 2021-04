Chelsea, Jorginho contro Lampard: "Non era pronto ad allenare a questo livello"

Il Chelsea sotto la guida di Thomas Tuchel ha ricominciato a volare e Jorginho si toglie qualche sassolino nella scarpa parlando dell'ex manager Frank Lampard. "Sarò molto onesto. Penso che, siccome era una leggenda del club, ha saltato alcuni passaggi che devi apprendere per allenare ad alto livello - ha detto a Espn - . È arrivato nel club dove è una leggenda, con pochissima esperienza con altre squadre. Credo sia arrivato troppo presto, saltando qualche passaggio. Non ero preparato per un lavoro a quel livello, è la verità".

Getty Images