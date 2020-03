Chelsea, il Millennium Hotel messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale

Tra i signori del calcio che sono scesi in campo per far fronte all'emergenza coronavirus c'è anche Roman Abramovich. Il numero uno del Chelsea ha deciso di mettere il Millennium Hotel di Stamford Bridge a disposizione dell'NHS, il sistema sanitario nazionale del Regno Unito. La struttura sarà riservata ai medici e agli infermieri che lavorano negli ospedali del nord ovest di Londra, per rendere più agevole la turnazione in vista degli sforzi che saranno loro richiesti per contrastare gli effetti della pandemia.