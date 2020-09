Cavani fa il Billy Elliot e danza per incitare i ragazzi uruguaiani

L'INIZIATIVA

Edinson Cavani in versione Billy Elliot. In attesa di trovare una squadra dopo la risoluzione del suo contratto col Psg, la stella uruguaiana ha tolto la maglietta e indossato i collant da danza classica, per promuoverla tra i ragazzi di Montevideo. Cavani ha frequentato per sei ore un corso di danza nell'ambito di una campagna di promozione che vuole scardinare i pregiudizi sulla partecipazione dei ragazzi uruguaiani, per i quali il calcio è ovviamente l'attività più amata.

"Non sono d'accordo con questa idea che i ragazzi debbano giocare solo a pallone - ha detto Cavani dopo aver accettato l'invito della scuola Sodre di Montevideo a realizzare un video promozionale - Ragazze e ragazzi devono essere liberi di trovare la loro felicità in ciò che li appassiona, perche' è il modo migliore per essere ben allenati e crescere giorno dopo giorno".

Nello spot, Cavani indossa le scarpette da ballo ed è alle prese con ballerini professionisti che gli insegnano i passi base. "È stata un'esperienza incredibile - ha raccontato - I ballerini mi hanno spiegato come fare i passi e quando li ho guardati, ero davvero in soggezione. Ballare è qualcosa di meraviglioso", l'ammissione dell'attaccante che l'Uruguay ha ribattezzato il 'Matador.

Il Matador ha confidato che la danza classica non gli è del tutto estranea. Merito della moglie francese, Jocelyn Burgardt, laureata in gestione culturale. "Lei è appassionata di danza. A Parigi, siamo andati a vedere i balletti che ci sono piaciuti molto".

Come nel film campione di incassi nel 2000, molti ragazzi in Uruguay abbandonano la danza e smettono dopo un po' per le pressioni della famiglia: alcuni arrivano persino a nascondere le scarpette ai padri.