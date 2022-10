Casillas: "Spero che mi rispettiate, sono gay". Poi cancella il tweet: "Account hackerato"

© Getty Images

"Spero che mi rispettiate: sono gay. Buona domenica". Con un tweet a sorpresa sul proprio profilo ufficiale l'ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, vola in tendenza sui social e scatena la curiosità di milioni di fan, tra chi si chiede se il coming out dell'ex portiere della Spagna sia reale, chi segnala il possibile hackeraggio del profilo e chi indica domenica 9 ottobre come un giorno storico per il mondo del calcio. Il tweet sparisce dal profilo di Casillas, poi arriva la spiegazione dell'ex portiere del Real: "Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT".