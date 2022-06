Carlos Tevez si ritira: "Ho perso gli stimoli, ma ora voglio allenare"

Carlos Tevez ha annunciato ufficialmente la fine della propria carriera da calciatore. Fermo da oltre un anno dopo l'ultima esperienza al Boca Juniors, l'Apache ha precisato la non intenzione di tornare in campo. "Sono in pensione, ho perso gli stimoli" ha confermato a una tv argentina. Nel futuro di Tevez resta sempre il calcio: "Da giocatore ho dato tutto e sono più che sereno, ora vorrei allenare".

