Carabao Cup: prosegue la crisi dello United, in semifinale va il Tottenham

La gara sembra finita, ma l'ex Sporting manda in campo Amad Diallo e risveglia i suoi. Il vero uomo in più per il Manchester United è però Forster, portiere del Tottenham e vice-Vicario che propizia due gol. Al 63' un suo rilancio svirgolato serve Bruno Fernandes, che calcia e trova la respinta del portiere, impotente sul tap-in di Zirkzee per il 3-1. Passano sette minuti ed ecco il peggior errore dell'ex Celtic: rinvio lentissimo, Diallo si inserisce e in scivolata gli soffia la palla calciandola in rete. Siamo sul 3-2 e il pubblico ospite si rianima, subendo però la peggiore delle delusioni. Lo United flirta infatti col pari e, invece, finisce col subire il poker all'88': gol olimpico direttamente da corner per Son Heung-Min e gara chiusa. Vano il gol di Evans (94') a gara chiusa, vince 4-3 il Tottenham in una gara da dimenticare per i portieri. Spurs in semifinale nella Carabao Cup: Liverpool, Newcastle e Arsenal le possibili sfidanti.