Carabao Cup, Manchester United campione: Newcastle ko 2-0 a Wembley

INGHILTERRA

I Red Devils vincono grazie a Casemiro e all'autorete di Botman: è la sesta Coppa di Lega della loro storia

© Getty Images Il Manchester United vince la Carabao Cup 2022/2023. Nella finale di Wembley, i Red Devils battono 2-0 il Newcastle e conquistano per la sesta volta nella loro storia la Coppa di Lega. La formazione di ten Hag ipoteca il trofeo con due reti in 6 minuti: al 33', Casemiro segna di testa su calcio di punizione battuto da Shaw, mentre al 39' Rashford sfonda in area e provoca l'autorete di Botman, che con una deviazione beffa Karius.

A fare festa a Wembley è il Manchester United, che batte 2-0 il Newcastle nella finale di Carabao Cup e conquista la sesta Coppa di Lega della sua storia. Sono sei minuti strepitosi da parte degli uomini di ten Hag a indirizzare fortemente la gara. Al 33', infatti, la punizione di Shaw termina perfettamente sulla testa di Casemiro, l'uomo delle finali, che impatta con forza e precisione sul secondo palo battendo Karius, al rientro in campo. Al 39', invece, ecco il raddoppio: Rashford sfonda in area e nel tentativo di mettere al centro trova la decisiva deviazione di Botman, che di fatto provoca l'autorete del 2-0 beffando il portiere tedesco con un pallonetto.

Nella ripresa, i Magpies provano a riaprire la partita, ma lo United è ben organizzato in difesa e anche quando gli uomini di Howe riescono ad andare al tiro con Joelinton, il pallone viene allontanato sulla linea di porta. I Red Devils legittimano il successo e sfiorano anche il 3-0 con Rashford, ma la conclusione dal limite indirizzata all'angolino basso viene respinta da Karius, poi ci prova anche Sabitzer, entrato da pochi minuti al posto di Fred ma impreciso. L'ultimo tentativo del Newcastle è ad opera di Murphy, che però non centra lo specchio. Ancora Karius evita il tris con una grande parata su Bruno Fernandes, ma la sostanza non cambia: lo United di ten Hag vince la Carabao Cup, è il primo titolo per l'olandese sulla panchina dei Red Devils.