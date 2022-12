Carabao Cup: il Manchester City elimina il Liverpool, Haaland segna subito

CITY-LIVERPOOL 3-2

All'Etihad Stadium festeggiano i Citizens, che sconfiggono 3-2 i rivali e passano ai quarti: sugli scudi De Bruyne, con due assist, e il fuoriclasse norvegese



© Getty Images La prima gara ufficiale dopo la sosta, per il calcio inglese, si trasforma in uno spettacolo da ricordare. Manchester City e Liverpool, nonostante le assenze, danno vita a una partita dall'elevata intensità e dalle continue occasioni: la spuntano i Citizens, che sconfiggono 3-2 i Reds e volano ai quarti della Carabao Cup, vinta l'anno scorso dai ragazzi di Klopp. Sugli scudi De Bruyne, con gli assist per Haaland e Aké, autore della rete decisiva.

Il calcio inglese riparte con una partita che è un autentico spettacolo, visto che Manchester City e Liverpool giocano splendidamente nella prima sfida dopo i Mondiali: la spuntano i Citizens, che sconfiggono 3-2 i rivali e volano ai quarti della Carabao Cup. Le squadre partono subito ad un ritmo altissimo, attaccando a spron battuto: la prima chance arriva praticamente dopo il calcio d'inizio, con Haaland a mancare il bersaglio sull'azzardata uscita di Kelleher. I Citizens forniscono l'impressione migliore e al 10' passano grazie alla connessione De Bruyne-Haaland: il belga serve il norvegese, che riparte da dove si era interrotto, segnando il 24° gol stagionale. Il City sembra poter bissare, con le grandi prestazioni dei giovani Cole Palmer (2002) e Rico Lewis (2004), ma al 20' ecco il pari: Milner serve Fabio Carvalho, che trova l'1-1. Il finale è vibrante, con Kelleher ad evitare il gol di Gündoğan e una chance per Darwin Núñez. Succede di tutto, invece, in avvio di ripresa: al 47' Mahrez trova il 2-1, sfruttando l'illuminante assist di Rodri, ma dopo una quarantina di secondi ecco il nuovo pareggio di Salah. Un contropiede punisce il Manchester City, che non molla e al 58' passa ancora: Aké incorna di testa sul corner di Kevin De Bruyne, firmando il 3-2. Nel finale Guardiola si copre, inserendo Grealish per Haaland, e gli animi si scaldano: scoppia anche una mini-rissa, prima di un finale vibrante con chances da entrambe le parti. Sbaglia in particolare Darwin Núñez, col Liverpool che vede così sfumare il possibile pari: vince 3-2 il Manchester City, che elimina i rivali nel segno di De Bruyne (due assist). I Reds, detentori del trofeo, salutano la Carabao Cup agli ottavi.

