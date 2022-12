Carabao Cup: il Manchester United supera 2-0 il Burnley, decisivo Eriksen

INGHILTERRA

L’ex Inter a segno nel primo tempo, poi Rashford chiude la pratica: Red Devils ai quarti di finale

© Getty Images Il primo Manchester United post-Ronaldo vince 2-0 a Old Trafford contro il Burnley nel quarto turno di Carabao Cup. Per i Red Devils decisivo Eriksen al 27' con un tap-in da pochi passi su invenzione di Wan-Bissaka. Nel secondo tempo, lo splendido coast to coast di Marcus Rashford chiude di fatto la partita al 57'. Passa ai quarti di finale anche il Nottingham, che travolge 4-1 il Blackburn. Saluta il Brighton, battuto ai rigori dal Charlton.

MANCHESTER UNITED-BURNLEY 2-0

Sarà sicuramente soddisfatto Erik ten Hag della reazione del suo Manchester United dopo l’ultimo periodo ben poco idilliaco. I Red Devils, reduci ancora da alcune assenze dovute alla pausa post Mondiale, vincono in casa per 2-0 contro un buon Burnley nel quarto turno di Carabao Cup. Senza Varane, Martinez e Maguire in difesa, l'allenatore olandese sceglie di adattare Casemiro al centro della retroguardia, insieme a Lindelof. Nei primi 20 minuti, ritmi piuttosto accesi, con i Clarets che non rinunciano ad aggredire i rossi di Manchester. Al 27', i padroni di casa sbloccano la gara: pennellata dal limite dell’area di Bruno Fernandes che pesca l'inserimento di Wan-Bissaka sulla destra. L'esterno basso inglese mette il pallone dentro l'area di prima intenzione, Eriksen arriva prima di tutti sulla sfera e insacca l'1-0. La squadra di Vincent Kompany, al primo posto in Championship, reagisce bene, anche grazie alla rapidità degli esterni Gudmundsson e Benson, oltre che per via di un Dubravka non concentratissimo. Nella ripresa inizia a far girare il motore Marcus Rashford, che al 57' parte dalla linea di metà campo, brucia tre avversari, entra in area e con l’interno destro a incrociare infila Peacock-Farrell per il 2-0. Game, set and match: i ritmi sembrano non spegnersi ma lo United resta in gestione fino alla fine, con pochissimi lampi degli ospiti. Ten Hag vola così ai quarti di finale nel primo match dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

LE ALTRE PARTITE

Passa al turno successivo anche il Nottingham Forest, che vince 4-1 in casa del Blackburn. Protagonista del match Jesse Lingard: l'ex United segna il gol del 2-1 al 53' e confeziona l’assist per il 3-1 di Awoniyi al 79'. Di Johnson le altre due reti (13' e 92'). Inutile l’effimero pareggio della squadra di casa messo a segno da Wharton (44'). Il Brighton di De Zerbi viene invece eliminato ai rigori dal Charlton, dopo una partita dominata a lunghi tratti ma terminata senza reti nei 90 minuti regolamentari.