Carabao Cup: l’Aston Villa batte il Leicester 2-1 all’ultimo respiro e va in finale

CARABAO CUP

Nel ritorno della semifinale di Carabao Cup Brendan Rodgers è costretto a rivivere la semifinale di FA Cup persa contro l’Aston Villa quando allenava il Liverpool nel 2015. Al Villa Park i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Targett al 12’. Al 72’ Iheanacho pareggia per le Foxes. Come all’andata la punta nigeriana rimette le cose a posto nella ripresa ed è 1-1, ma nel terzo minuto di recupero Trezeguet regala la finale ai Villans.

Dopo il pareggio 1-1 dell’andata al King Power Stadium il Leicester di Brendan Rodgers cade 2-1 al Villa Park e l’allenatore delle Foxes è costretto a rivivere il terribile ricordo della semifinale di FA Cup persa contro i Villans nel 2015. Sull’altra panchina Dean Smith può esultare per il gol nel terzo minuto di recupero dell’egiziano Trezeguet, entrato in campo al 77’. Smith punta dal primo minuto sulla punta Samatta, appena arrivato dal Genk per contribuire a risollevare le sorti di una squadra che in Premier League si ritrova soltanto due lunghezze sopra la zona retrocessione. Il tanzaniano non incide e viene sostituito nella ripresa dopo aver mancato un pallone invitante davanti alla porta al 64’ del secondo tempo. Nel primo tempo i Villans partono con maggiore convinzione e al 12’ sono già in vantaggio: azione in velocità di Grealish che si ferma in area ad attendere il compagno e pesca Targett, che incrocia bene la conclusione rasoterra e porta avanti i suoi. Azione che ricorda vagamente la combinazione Gilardino-Del Piero nei mondiali del 2006 in semifinale contro la Germania, ma con più avversari in area di rigore. I Villans continuano a macinare gioco e il Leicester fatica a trovare le contromisure, Tielemans prova a scuotere le Foxes con un tiro improvviso dopo la mezz’ora ma la difesa respinge. Negli ultimi minuti la squadra di Rodgers prova a scuotersi con qualche iniziativa in attacco ma il risultato non cambia.

Nella ripresa ci sono continui ribaltamenti di fronte senza grandi occasioni, entra anche Vardy ma la mossa apparentemente non paga. Al 72’ Barnes entra in area e serve un pallone perfetto a Iheanacho appostato sul secondo palo, l’attaccante nigeriano non sbaglia e fa 1-1. Maddison e Trezeguet, appena buttato nella mischia da Dean Smith, provano a sbloccare la gara senza riuscirci. Nel terzo minuto di recupero l’egiziano si getta in area e colpisce al volo di piatto sinistro, palla nell’angolino lontano e Schmeichel può solo disperarsi. I Villans in finale affronteranno la vincente del derby di Manchester, che nella semifinale di andata ha visto trionfare gli uomini di Guardiola 3-1.