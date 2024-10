Carabao Cup: il Tottenham elimina il City, Liverpool e Arsenal ok

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 2-1

Sfuma il primo titolo per il City, che esce dalla Carabao Cup a causa del ko per 2-1 sul campo del Tottenham. Gli Spurs condannano sin da subito i campioni d'Inghilterra in carica, visto che al 5' è già 1-0 grazie al gol di Werner su assist di Kulusevski. La partita potrebbe complicarsi al 14' con l'infortunio di van de Ven e il cambio che porta Postecoglou ad inserire Udogie, ma al 25' è ancora Kulusevski a fare assist, stavolta per Sarr che raddoppia e mette in ginocchio Guardiola, ancora ko sul campo dei londinesi dove ha sempre fatto fatica. In realtà, la ripresa è ancora più viva grazie al gol di Nunes nel recupero del primo tempo, ma gli ingressi di Kovacic e Gvardiol non cambiano l'inerzia. È anzi uno scatenato Kulusevski, al 55', a sfiorare il gol. Il City è bloccato e va ancora più vicino il Tottenham al 3-1 che non gli ospiti al 2-2, visto che Ortega deve salvare nel finale su Richarlison. Finisce 2-1: Postecoglou non aveva mai battuto Guardiola, che invece perde per la settima volta in casa del Tottenham e saluta la Carabao Cup. Spurs ai quarti.