Cannavaro in bici: "In Cina la vita sta tornando normale"

In Cina è nato il primo focolaio del coronavirus, normale che sia anche il primo Paese al mondo a riprendere la vita normale, o almeno a provare a farlo. Una testimonianza ci arriva da Guangzhou dove Fabio Cannavaro, allenatore dell'Evergrande, mostra su Instagram persone che passeggiano al parco o girano in bici. Mascherina e casco, il campione del mondo 2006 sottolinea: "Come vedete qui la gente sta tornando a fare la vita normale".