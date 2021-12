Cancelo, momenti di terrore: rapinato e ferito alla fronte in casa sua

Una serata da dimenticare quella del 30 dicembre per Joao Cancelo. L'esterno del Manchester City è stato aggredito e derubato in casa sua, come da lui stesso raccontato su Instagram, dove mostra una grossa ferita sulla fronte. “Purtroppo oggi sono stato aggredito da quattro vigliacchi che mi hanno ferito e che hanno cercato di far del male alla mia famiglia. È quello che succede quando fai resistenza - ha scritto nelle storie - Sono riusciti a portar via tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esserci persone così meschine".