Canada, il Toronto perde il derby 4-3 con il Montreal: playoff lontani per Insigne e Bernardeschi

Non bastano i gol dei due italiani, la franchigia canadese è lontana in classifica

© Getty Images Bernardeschi e Insigne segnano sempre, ma Toronto continua a faticare e vede allontanarsi i playoff. Non è bastata la doppietta dell'ex Napoli e il gol dell'ex bianconero per avere la meglio nel derby contro il Montreal perso 4-3. Partita di Mls che comunque è destinata a entrare nella storia del calcio italiano per gli amanti delle statistiche. Per la prima volta, infatti, sono scesi in campo ben quattro giocatori del nostro Paese: il trio Insigne-Bernardeschi-Criscito tra i biancorossi e Gabriele Corbo nei nerazzurri.

Derby pazzesco con la grande rimonta degli ospiti dopo l'avvio sprint del Toronto. Bernardeschi ci ha messo appena 5' per sbloccare il match su rigore e due minuti più tardi è arrivato anche il gol di Insigne. Inizio folgorante, poi la squadra di Bradley ha staccato la spina ed è arrivata la reazione del Montreal: tra il 19' e il 21' eeco le reti di Miller e Mihajlovic, mentre prima dell'intervallo è arrivato anche il 2-3 di Kamara e a inizio ripresa la rete di Johnston. Inutile la rete di Insigne al 93'.

A quattro gare dalla fine della regular season, il decimo posto nella Eastern Conference per Toronto sembra quindi una condanna, con ben quattro punti di distacco dai New England Revolution (settimi a 38 punti ma con una gara in meno) e dal Cincinnati (anche loro 38 punti, ma con due gare in meno). La corsa ai playoff è tutta in salita.