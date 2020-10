Wolverhampton e Cadice in vetta in Premier e Liga

CALCIO ESTERO

In attesa delle partite del weekend, ci sono altre due squadre in vetta in Premier League e in Liga: sono Wolverhampton e Cadice, che raggiungono momentaneamente il primo posto in Inghilterra e in Spagna. Gli uomini di Espirito Santo battono 2-0 il Crystal Palace con le reti di Ait Nouri e Podence, mentre la squadra di Cervera, con lo stesso risultato, vince ad Eibar grazie a Negredo e Sanchez. In Bundesliga, Schalke-Stoccarda finisce 1-1.

WOLVES-CRYSTAL PALACE 2-0

In attesa delle partite del weekend, il Wolverhampton sale al primo posto in Premier League grazie al 2-0 sul Crystal Palace di Roy Hodgson nell'anticipo della settima giornata. Partita decisa nel primo tempo: al 18', è Ait Nouri, con un diagonale sinistro in area, a battere Guaita. Al 26', è 2-0: cross di Neto e mancino al volo di Podence, che raddoppia. Sfortunato il Crystal Palace: gol annullato e rigore negato dal Var, che decreta anche l'espulsione di Milivojevic nel finale. La formazione di Espirito Santo raggiunge momentaneamente Liverpool ed Everton in vetta a quota 13 punti.

EIBAR-CADICE 0-2

Primo posto conquistato anche in Liga dal Cadice, che apre l'ottava giornata con il successo per 2-0 ad Eibar. Gli uomini di Cervera si assicurano la vittoria grazie a due reti in tre minuti nel corso del primo tempo: al 36', Negredo raccoglie un assist di Espino e di testa firma l'1-0. Al 39', arriva invece il raddoppio: è lo stesso Negredo a servire Sanchez, che si invola sulla destra e supera Dmitrovic in uscita. Con questa vittoria, il Cadice sale a quota 14 agganciando momentaneamente la Real Sociedad in vetta e superando le due big di Madrid.

SCHALKE-STOCCARDA 1-1

Slitta ancora la prima vittoria in Bundesliga per lo Schalke: a Gelsenkirchen, gli uomini di Baum si fanno fermare sull'1-1 dallo Stoccarda. Padroni di casa avanti al 30' grazie al colpo di testa in tuffo di Thiaw su calcio di punizione battuto da Harit. Nella ripresa, però, Gonzalez entra e al 56' pareggia con un calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Sane. Con questo risultato, lo Stoccarda aggancia il Bayer Leverkusen a 9 punti, mentre lo Schalke sale a quota 2 dopo 6 giornate.