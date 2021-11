Calcio e Covid, c'è la grana Bayern: i giocatori "No vax" non possono stare in ritiro

La Germania è nel pieno della quarta ondata di Covid e mentre i Land stanno decidendo autonomamente cosa fare, anche il mondo del calcio è costretto a correre ai ripari. In particolare a essere colpito dalla situazione è il Bayern Monaco che nelle scorse settimane è salito alla ribalta delle cronache per la positività di diversi suoi elementi dichiaratamente contrari al vaccino. In Baviera i non vaccinati non possono andare in albergo e il ritiro prepartita della squadra di Nagelsmann potrebbe risentirne.

La prossima partita dei campioni di Germania si terrà ad Augsburg, sempre in Baviera dove l'accesso ai luoghi pubblici è attualmente riservato a persone rientranti nella ferrea regola delle 2G (vaccinati o guariti) e tra i giocatori del Bayern Monaco che usciranno dalla quarantena c'è anche chi, come Joshua Kimmich si è proclamato "no-vax" e dunque non potrebbe prendere parte alla sfida né tantomeno alla vigilia con il resto del gruppo. Per Musiala, Gnabry e Choupo-Moting invece non è ancora certa la posizione a riguardo.

Questo è il primo intoppo, forse inevitabile, ma che potrebbe cambiare il futuro anche dello sport con l'accesso alle manifestazioni solamente ad atleti vaccinati. Gli organizzato del Mondiale in Qatar hanno sollevato la questione con un anno di anticipo, confermando la volontà di accogliere solamente i giocatori in regola con i cicli vaccinali, ma è difficile prevedere cosa riserveranno i prossimi mesi in tal senso. Intanto il Bayern Monaco probabilmente dovrà fare almeno di qualche suo elemento chiave in campo.