Bundesliga: vittorie per Bayern e Borussia, cade il Leverkusen

I bavaresi superano 5-2 l’Union Berlino mentre per il Dortmund è 2-0 al Colonia, torna alla vittoria il Wolfsburg contro il Bayer

Dopo la disfatta in Coppa di Germania il Bayern Monaco si risolleva nella decima giornata della Bundesliga e rifila cinque gol all’Union Berlino mantenendo la vetta della classifica con 25 punti. Ad appena una lunghezza il Borussia Dortmund, vittorioso 2-0 in casa contro il Colonia, mentre dietro di tre punti c’è il Friburgo (3-1 al Furth). Perde invece il Bayer Leverkusen 2-0 dal Wolfsburg, che ritrova il successo dopo quattro ko di fila. Getty Images

EINTRACHT FRANCOFORTE-LIPSIA 1-1

Beffa pazzesca in pieno recupero per il Lipsia, agguanto sull’1-1 dai padroni di casa dell’Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park. Al 35’ del primo tempo Poulsen sfrutta alla perfezione un’azione da calcio d’angolo a favore degli ospiti. Lipsia che sembra in pieno controllo nella ripresa, ma che invece vede gettare al vento due punti preziosissimi proprio all’ultimo respiro: colpo di testa vincente di Tuta sugli sviluppi di una punizione di Kostic. La formazione allenata da Marsch fallisce così l’aggancio al Bayer Leverkusen al quarto posto e resta fuori dalla zona Europa con 15 punti. Ottimo invece il punto strappato dall’Eintracht, che si allontana a +3 dalla zona retrocessione con i suoi 9 punti (quartultima posizione).

UNION BERLINO-BAYERN MONACO 2-5

Si rialza in campionato il Bayern Monaco dopo la clamorosa sconfitta 5-0 in Coppa di Germania contro il Gladbach. I bavaresi superano 5-2 l’Union Berlino chiudendo la pratica nella prima ora di gioco: prima la doppietta di Lewandowski tra il 15’ e il 23’, poi il tris di Sanè al 35’, infine il poker di Coman al 61’. Nel finale c’è gloria anche per Muller, inutili invece le reti di Giesselmann e Ryerson per i padroni di casa. La squadra di Nagelsmann mantiene così il primato in classifica a 25 punti, uno in più del Borussia Dortmund.

BORUSSIA DORTMUND-COLONIA 2-0

Proprio il Borussia Dortmund resta in scia del Bayern Monaco grazie al successo casalingo sul Colonia. Tutto facile per gli uomini di Rose che si affidano ad Hazard (40’) e Tigges (64’) per salire a 24 punti, mentre gli avversari non riescono a vincere da tre partite e restano fermi a 13 a metà classifica.

FRIBURGO-FURTH 3-1

Terzo posto per il Friburgo che con i suoi 22 punti dista tre lunghezze dal Bayern e due dal Borussia. Anche oggi vittoria convincente per la squadra rivelazione di questa Bundesliga, opposta a un avversario in crisi nera: il Furth è infatti ormai ultimissimo in classifica con appena 1 punto dopo dieci giornate. All’Europa Park Stadion è l’autogol di Asta a portare avanti al 20’ i padroni di casa, che raddoppiano al 39’ con Hofler. Poi Leweling accorcia le distanze al 74’ ma l’azzurro Vincenzo Grifo ristabilisce il doppio vantaggio appena cinque minuti dopo.

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG 0-2

Torna alla vittoria il Wolfsburg dopo quattro sconfitte consecutive e lo fa in trasferta a spese del Bayer Leverkusen. Ai biancoverdi bastano appena tre minuti, tra il 48’ e il 51’, per mettere a segno l’uno-due decisivo con i gol di Nmecha e Arnold. I padroni di casa non riescono a reagire e sbagliano anche un rigore in pieno recupero con Alario. Il Bayer si allontana quindi dalla vetta restando fermo a 17 punti, mentre il Wolfsburg sale a 16 a ridosso della zona Europa.

BIELEFELD-MAGONZA 1-2

Continua la crisi del Bielefeld che incappa nell’ennesima sconfitta e resta penultimo a cinque punti, mentre il Magonza compie un balzo fino al quinto posto. Lee Jae-Sung porta avanti gli ospiti al 25’, Laursen pareggia allo scadere del primo tempo, Burkardt segna il gol vittoria al 69’.

