Bundesliga: vince il Bayern in trasferta, successo anche per il Dortmund

GERMANIA

Tuchel batte il Friburgo 1-0 e resta a +2 sul Borussia, vincente contro l’Union Berlino 2-1

© Getty Images Vince ancora il Bayern Monaco che, nella 27a giornata di Bundesliga, batte 1-0 il Friburgo. Decisivo De Ligt, che regala la seconda vittoria consecutiva a Tuchel in campionato. Successo anche per il Borussia Dortmund, che supera l’Union Berlino 2-1 grazie a Moukoko e si riporta a -2 dai bavaresi. Bene il Bayer Leverkusen (3-1 all’Eintracht Francoforte) e il Colonia, vincente ad Augsburg 3-1. Pari invece tra Mainz e Werder Brema (2-2).

FRIBURGO-BAYERN MONACO 0-1

Seconda vittoria consecutiva in campionato per Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco, che batte 1-0 al Friburgo. La prima grande occasione del match ce l’ha Gnabry, che si fa trovare smarcato in area ma di testa non riesce a battere il portiere avversario. Tocca poi a Mané inserirsi nella statica difesa del Friburgo e graziare Flekken. Il Bayern è padrone del campo, colleziona chance ma non riesce a segnare: prima Sané sfiora il palo con un bel tiro a giro, poi è Pavard a sprecare una buona occasione in mischia. I padroni di casa si difendono e ripartono in contropiede, con il palo a salvare i bavaresi sul tiro ravvicinato di Holer. Dopo il pericolo scampato, Tuchel alza ancora i giri del motore e trova il vantaggio al 52’ con il gran tiro da fuori area di De Ligt. Gli ospiti falliscono il raddoppio con Sané e il Friburgo rischia di pareggiarla in mischia, ma senza fortuna. Finisce quindi 1-0 per il, Bayern, sempre più primo in classifica a quota 58, a +2 sul Borussia Dortmund secondo.

BORUSSIA DORTMUND-UNION BERLINO 2-1

Vince a fatica anche il Borussia Dortmund, che si impone sull’Union Berlino 2-1. Partita nervosa in avvio, con tanti cartellini e poche occasioni. Gli ospiti si difendono con ordine mentre il Dortmund prova a sfruttare i calci piazzati. Al 28’ però cade il fortino berlinese: Guerreiro vede l’inserimento di Malen e lo serve col contagiri per il suo quinto gol stagionale. Il Borussia va più volte vicino al raddoppio, ma il colpo di testa di Haller trova il bel riflesso di Ronnow. Al rientro dagli spogliatoi è tutta un’altra partita. L’Union si sveglia, comincia a macinare gioco e trova il pari al 61’: Becker serve bene Behrens, che in corsa fa partire un rasoterra che non lascia scampo a Kobel. Dopo il gol gli ospiti chiudono gli spazi e la squadra di Terzic fatica a costruire gioco. Ci vuole un lampo del neoentrato Moukoko per riportare in vantaggio il Borussia al 79’: bella azione personale del giovane attaccante tedesco, che supera un paio di avversari e batte il portiere in uscita. Termina quindi 2-1 per il Dortmund, che sale a 56 e rimane a -2 dal Bayern Monaco capolista.

BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT FRANCOFORTE 3-1

Trionfo per il Bayer Leverkusen, che batte l’Eintracht Francoforte 3-1. Partono subito forte i padroni di casa, che trovano il vantaggio dopo appena 10 minuti: bella azione personale di Adli, che entra in area e batte Trapp sotto la traversa. Per il raddoppio bisogna aspettare il 34’: gran filtrante di Wirtz che trova il rasoterra vincente di Diaby. I padroni di casa continuano a collezionare occasioni anche nella ripresa, ma al 74’ subiscono il gol ospite: Max imbecca bene Sow in area, che solo davanti al portiere accorcia. Ci pensa Azmoun nel finale, al 95’, a chiudere i conti e firmare il tris del Bayer Leverkusen, che con questa vittoria sale al sesto posto in classifica a quota 43 punti superando proprio l’Eintracht, fermo a 41.

MAINZ-WERDER BREMA 2-2

Finisce con un pirotecnico 2-2 la sfida tra Mainz e Werder Brema. Tanta intensità alla Mewa Arena. I padroni di casa provano a pressare alti, ma sono gli ospiti a sfiorare il gol con Fullkrug che impegna Zentner. Il Werder continua a spingere e va a un passo dal vantaggio con la punizione di Ducksch. La ripresa scorre aperta e fisica, senza grandi occasioni. Nel finale invece succede di tutto: all’85’ Widmer trova Adjorque smarcato in area, che senza difficoltà porta in vantaggio i suoi. Gli ospiti però non si scompongono, e pareggiano all’87’ con il colpo di testa di Stage. Passano sei minuti e il Mainz segna ancora con Weiper. Al 95’ però Vejkovic pesca in area Fullkrug che fissa il risultato sul definitivo 2-2. I padroni di casa salgono così all’ottavo posto a quota 41 punti, gli ospiti invece a 32.

AUGSBURG-COLONIA 1-3

Colpo del Colonia, che vince ad Augsburg 3-1. Primo tempo pirotecnico alla WWK Arena. Passano soltanto sette minuti e la partita si sblocca grazie all’inserimento vincente di Skhiri su assist dell’ex Sampdoria Chabot. Al 16’ gli ospiti raddoppiano: lunghissima rimessa laterale di Schindler che trova Martel in area, bravo a girarsi e battere il portiere avversario. La risposta dell’Augsburg è rabbiosa e al 29’ Vargas accorcia le distanze. Le speranze dei padroni di casa però durano poco, con il Colonia che trova il tris al 59’ con Maina. Finisce quindi 3-1 per il Colonia, che raggiunge quota 31 punti superando proprio l’Augsburg, fermo a 29.