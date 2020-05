Bundesliga, una scala per aerei alla Red Bull Arena di Lipsia

Le nuove regole anti contagio della Bundesliga, in alcuni casi, comportano l'utilizzo di soluzioni creative. È il caso della Red Bull Arena di Lipsia, nella quale è stata introdotta una scala per aerei (presa in prestito dall'aeroporto cittadino) per consentire ai giocatori di scendere in campo. Le riserve, infatti, dovranno sedere in tribuna per rispettare il metro e mezzo di distanza previsto nel protocollo, dato che in panchina sarebbe impossibile. Nello stadio del Lipsia, tuttavia, ci sono ben tre metri di dislivello tra tribune e terreno di gioco. Ecco perché ci si è dovuti inventare qualcosa di mai visto prima.