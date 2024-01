Bundesliga: tris del Borussia Dortmund al Bochum, ok anche l’Union Berlino

GERMANIA

Tripletta di Fullkrug nel 3-1 dei gialloneri, la squadra della capitale piega il Darmstadt 1-0

© Getty Images Si completa il quadro della 19a giornata di Bundesliga: successo del Borussia Dortmund, che si impone per 3-1 al Signal Iduna Park contro il Bochum. Per i gialloneri decisivo un super Fullkrug, autore di una tripletta (due gol su rigore e uno di testa): non basta agli ospiti l’autogol di Schlotterbeck. Vittoria importante anche per l’Union Berlino, che senza Bjelica riesce a superare 1-0 il Darmstadt grazie al gol di Hollerbach.

BORUSSIA DORTMUND-BOCHUM 3-1

Terza vittoria di fila per il Borussia Dortmund, che supera il Bochum 3-1. Pronti via e la squadra di Terzic stappa subito la partita: al 3’ fallo da rigore causato dal portiere ospite Riemann, dal dischetto Niclas Fullkrug non sbaglia e al 6’ fa 1-0. I gialloneri non riescono subito ad affondare nuovamente il colpo, e a pochi istanti dal duplice fischio gli ospiti riescono a pareggiare: al 45’ cross dalla sinistra e goffa autorete di Schlotterbeck, che anticipa Kobel in scivolata e insacca nella propria porta. Nella ripresa l’incontro rimane in bilico, con i padroni di casa che attaccano, rischiando qualcosa nelle ripartenze. Al 72’ il Borussia torna avanti: azione sulla destra di Sabitzer, che apparecchia per l’incornata di Fullkrug. La reazione ospite questa volta è estremamente più tiepida, con le energie degli uomini di Letsch che calano con il passare dei minuti. Nel finale l’attaccante tedesco ex Werder Brema mette il punto esclamativo sulla vittoria e sulla sua prestazione con la tripletta personale, che arriva al 91’ ancora una volta su calcio di rigore. Vince 3-1 il Dortmund e sale a 36 punti in classifica, a un solo punto dallo Stoccarda terzo. Rimane bloccato a quota 20 il Bochum, in quattordicesima posizione.



UNION BERLINO-DARMSTADT 1-0

Tre punti importanti per l’Union Berlino, che supera il Darmstadt 1-0 tra le mura casalinghe. Nelle prime fasi di gioco i ritmi sono molto bassi, e nessuna delle due formazioni riesce a prendere in mano la partita rispetto all’altra. Verso la fine del primo tempo i padroni di casa aumentano i giri del motore, con l’ex Inter e Atalanta Gosens che sale in cattedra. Nonostante il forcing l’Union non riesce a segnare, con l’arbitro che manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. La squadra della capitale, dopo l’intervallo, riprende da dove aveva interrotto, e poco dopo l’ora di gioco colpisce: al 62’ Hollerbach raccoglie l’assist di Schafer e insacca l’1-0. La reazione della squadra ospite non arriva immediatamente, ma nei minuti finale gli uomini di Lieberknecht provano in tutti i modi a portare a casa il pari: la squadra di Bjelica (non presente a causa della squalifica per il colpo ai danni di Sané, al suo posto l’assistente Marie-Louise Eta) regge fino al novantesimo, strappando la vittoria. L’Union Berlino sale a 17 punti in classifica (con una partita in meno), al quindicesimo posto. Il Darmstadt rimane fanalino di coda di questa Bundesliga, in ultima posizione a quota 11 punti.