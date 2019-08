Bundesliga: triplo Lewandowski, il Bayern stende lo Schalke

SECONDA GIORNATA

Il Bayern Monaco è Robert Lewandowski, che stende con una tripletta lo Schalke 04. A Gelsenkirchen finisce 3-0: il polacco apre le danze su rigore al 20', raddoppia su punizione al 50' e trova il tris al 75'. Il Bayern (in cui esordiscono Perisic e Coutinho) si porta a -2 da Borussia Dortmund, Friburgo e Bayer Leverkusen, vittorioso per 3-1 sul Fortuna Düsseldorf. Gioia anche per l'Union Berlino, che trova il primo punto in Bundesliga.

Cinque su cinque. Queste sono le reti del Bayern Monaco in Bundesliga, tutte a firma di Robert Lewandowski. Dopo la doppietta all'esordio contro l'Hertha Berlino, il polacco fa ancora meglio segnandone tre allo Schalke 04. Le prove generali per l'assolo del numero 9 cominciano al 15': Nübel giustifica l'appellativo di “nuovo Neuer” e smanaccia in angolo. Il portiere dello Schalke non può nulla al 20', quando Lewandowski si presenta sul dischetto per trasformare il rigore dell'1-0 (netto fallo di Kenny su Coman). La reazione dei padroni di casa è tutta in un destro da fuori di Mascarell, uscito di poco. Neuer non deve mai sporcarsi i guanti, se non per un tiro fiacco di Harit. Sull'altro versante, si fa vedere Tolisso, ma il francese colpisce il pallone troppo di esterno e spreca una buona chance. Nella ripresa, il gol più bello di Lewandowski: punizione magistrale che scavalca la barriera e si infila all'incrocio. Al 50' la squadra di Kovac è sul doppio vantaggio. Non deve faticare per gestirlo, lo Schalke si rende pericoloso solo con qualche mischia improduttiva. Nel Bayern entrano i due big acquistati durante il mercato, Coutinho e Perisic, che devono entrare nei meccanismi ma fanno già intravedere di poter essere al 100% nel giro di poche partite. I campioni di Germania chiudono i conti al 75': Coman serve Lewandowski in area, il polacco buca Nübel per la terza volta con un preciso piatto destro.

Nelle altre partite della giornata, importante successo del Bayer Leverkusen sul campo del Fortuna Düsseldorf. Le Aspirine ipotecano la vittoria già nel primo tempo: l'autogol di Baker (6'), il raddoppio di Aranguiz (33') e il tris di Bellarabi (39') spianano la strada agli uomini di Peter Bosz. Da segnalare anche il primo gol e il primo punto in Bundesliga dell'Union Berlino, che pareggia ad Augsburg, nuova casa di Stephan Lichtsteiner (già titolare): a dieci minuti dal termine, è Andersson in contropiede a fissare l'1-1, dopo che l'Augsburg era andato in vantaggio con Vargas (59'). Spettacolare 3-2 in Hoffenheim-Werder Brema, con i padroni di casa che trovano la vittoria a tre minuti dalla fine: decide un colpo di testa di Kaderabek. In conclusione, due successi in trasferta: quelli di Friburgo e Borussia Mönchengladbach, che si impongono entrambe 3-1 in rimonta. A farne le spese sono Mainz e Paderborn, che rimangono ultime a zero punti insieme a Colonia e Werder Brema.