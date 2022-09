Bundesliga: tonfo Bayern contro l'Augsburg, Dortmund in vetta

BUNDESLIGA

I gialloneri battono 1-0 lo Schalke grazie a Moukoko, Nagelsmann perde 1-0: decide Berisha

© Getty Images Sorpresa nella settima giornata di Bundesliga. Il Bayern perde 1-0 in casa dell'Augsburg: decide il gol di Berisha al 59'. In testa alla classifica, in attesa dei match di Union Berlino e Friburgo, ci va allora il Dortmund, che batte 1-0 lo Schalke grazie a Moukoko (79'). L'Eintracht si impone 3-1 sul campo dello Stoccarda con Rode, Kamada e Jakic, finisce invece 1-1 tra Bayer Leverkusen e Werder Brema.

AUGSBURG-BAYERN 1-0

La principale sorpresa della settima giornata di Bundesliga arriva da Augsburg, dove il Bayern perde 1-0 e porta a quattro la striscia di partite senza vittorie in campionato. Di certo una novità nella storia bavarese, che perde nonostante la formazione titolare, con Mané in attacco e Müller, Musiala e Sané alle spalle. Gli uomini di casa resistono però all'attacco di Nagelsmann e passano al 59': lancio lungo in area, sponda di Iago che mette al centro per Berisha, lasciato in area libero di firmare l'1-0. Inutile il forcing finale, con gli ingressi di Gnabry, Sabitzer e Choupo-Moting che non riescono a cambiare il risultato. Con questo ko, il Bayern resta a quota 12, a -3 dal Dortmund.

DORTMUND-SCHALKE 1-0

In attesa di Union Berlino e Friburgo, il Borussia Dortmund è primo in classifica grazie all'1-0 nel Derby della Ruhr contro lo Schalke. Dopo un primo tempo senza reti, e nel quale Terzic perde Reus sostituito al 32' da Reyna, nella ripresa il tecnico dei gialloneri indovina la carta vincente dalla panchina: al 64', Moukoko entra al posto di Modeste. Passano appena quindici minuti e il classe 2004 svetta di testa sul cross di Wolf, depositando in rete il gol che decide il match. Con questo successo, il Dortmund sale a quota 15 e si gode la vetta, che potrebbe mantenere in caso di mancato successo di Union Berlino e Friburgo.

STOCCARDA-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-3

Dopo la vittoria in Champions, l'Eintracht risorge anche in Bundesliga, vincendo 3-1 in casa dello Stoccarda. Il match si sblocca dopo appena 6 minuti grazie alla rete di Rode, poi gli ospiti chiudono la contesa nel secondo tempo: Kamada firma il 2-0 al 55', Tomas accorcia le distanze al 79', ma il 2-1 dura solo 9 minuti. Ci pensa Jakic, all'88', a ipotecare i tre punti per gli uomini di Glasner. L'Eintracht entra così in zona Europa, salendo a 11 punti.

LEVERKUSEN-WERDER BREMA 1-1

Finisce in parità, invece, Leverkusen-Werder Brema. Le aspirine sognano il colpaccio fino alla fine grazie al gol al 57' di Demirbay, ma all'82' Veljkovic firma il definitivo pareggio. Un punto che accontenta di più gli ospiti, che salgono a quota 9. Il Bayer, invece, resta in fondo alla classifica, con 5 punti insieme a Stoccarda e Wolfsburg.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-LIPSIA 3-0

Dopo il ko in Champions con il Real Madrid, Rose perde anche la prima in Bundesliga con il Lipsia: finisce 3-0 per uno scatenato Borussia Mönchengladbach. I padroni di casa sbloccano il match già al 10': a segnare il vantaggio è Hofmann, che si fionda sulla ribattuta di Gulacsi dopo il colpo di testa di Thuram su cross di Scally e insacca. Al 35', ecco la doppietta e il raddoppio: Raum perde palla, Thuram riparte in contropiede e serve ancora Hofmann, che con il destro batte Gulacsi in uscita. I giochi si chiudono con il 3-0 a inizio ripresa (53'): il portiere del Lipsia salva su Hofmann, ma dal successivo calcio d'angolo Bensebaini riceve in area da Stindl, controlla di petto e segna con un delicato tocco sotto di sinistro. Con questo successo, il Borussia Mönchengladbach sale a 12 punti e aggancia Bayern e Hoffenheim, mentre il Lipsia resta a quota 8.