Bundesliga: Tel e Musiala non bastano, il Friburgo frena il Bayern 2-2

GERMANIA

I bavaresi la ribaltano grazie ai due talenti, ma vengono ripresi nel finale: il Leverkusen può scappare a +10

© Getty Images L’anticipo della ventiquattresima giornata di Bundesliga non sorride al Bayern Monaco, che pareggia in casa del Friburgo con il risultato di 2-2 e domenica rischia di scivolare a meno dieci dalla capolista Bayer Leverkusen. Sblocca l’incontro Günter dopo 12’ con un tiro da fuori area, poi le perle di Tel al 35’ e Musiala al 75’ ribaltano il match in favore dei bavaresi, che vengono però raggiunti all'87' da Höler.

Non un avvio indimenticabile per la formazione di Tuchel, che passa in svantaggio dopo dodici minuti di gioco con la conclusione mancina dalla distanza di Günter (arrivata al termine di un’azione contraddistinta anche dalla doppia occasione capitata a Sallai). I bavaresi non riescono a reagire a dovere e rischiano di subire anche il raddoppio con il tentativo dal limite di Grifo, uscito di poco. Ci pensa Mathys Tel a ripristinare lo status quo al 35’, inventandosi un tracciante strepitoso dal vertice sinistro dell'area di rigore. Il Bayern si accende dopo questo episodio e sfiora il 2-1 per due volte nel recupero con Musiala e Dier. Harry Kane cerca di trascinare i suoi nel secondo tempo, ma il gol lo firma Jamal Musiala al 75’ con uno slalom fantastico in area di rigore che si chiude con un perfetto destro sul secondo palo. I padroni di casa non ci stanno e firmano il pareggio a tre minuti dalla fine con Höler, che batte Neuer sul secondo palo. Questo risultato porta il Bayern Monaco a quota 54 punti, sette in meno della capolista Bayer Leverkusen, mentre il Friburgo è a trenta.