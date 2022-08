Bundesliga: settebello Bayern, travolto il Bochum. Anche De Ligt in gol

GERMANIA

I bavaresi travolgono i padroni di casa al Ruhrstadion con un inappellabile 7-0, vendicando la sconfitta della scorsa stagione. Pareggiano Eintracht e Colonia

© Getty Images Il Bayern Monaco domina e resta a punteggio pieno nella Bundesliga, che ora guida in solitaria dopo tre turni. I bavaresi travolgono il malcapitato Bochum, sconfitto 7-0 al Ruhrstadion e mai davvero in gara: doppietta per Mané, in gol anche Sané e de Ligt, che debuttava da titolare. Finisce 1-1, invece, tra Eintracht Francoforte e Colonia: ottima prestazione per Luca Pellegrini, nella sua prima gara coi vincitori della scorsa Europa League.

BOCHUM-BAYERN MONACO 0-7

Nonostante le assenze di Musiala e Davies, il Bayern travolge il Bochum al Vonovia Ruhrstadion: partita senza storia, coi bavaresi che vincono 7-0 e vendicano la sconfitta subita nella scorsa stagione (4-2). Gli ospiti passano al primo tiro: Sané, assistito da Coman, insacca con una splendida conclusione dal limite. Il numero dieci è il trascinatore del Bayern in avvio di match, costruendo tre chances da rete e impegnando Riemann con una sassata dalla distanza. Il raddoppio del Bayern contro un inerme Bochum è nell'aria e arriva al 25': corner di Kimmich e deviazione di de Ligt che, nel suo debutto da titolare, va subito a segno per il 2-0. I padroni di casa si fanno male da soli alla mezz'ora: Gamboa serve di fatto Müller, che va a sbattere su Riemann, prima del tap-in vincente di Coman. Mané on fire nel finale di tempo: il senegalese si vede annullare un gol fortunoso per un tocco di mano, poi trova il poker al 42' con un preciso sinistro. Si va dunque al riposo sul 4-0 per il Bayern, e la musica non cambia nella ripresa: bavaresi vicini alla rete con Kimmich e Coman, che si guadagna un rigore al 57'. Lo trasforma Sadio Mané, per la doppietta personale e il 5-0 del Bayern, che arrotonda continuamente il risultato: Gamboa, nel goffo tentativo di anticipare Sané, spiazza Riemann. E pochi minuti più tardi tocca a Gnabry, subentrato, siglare il 7-0: palo-gol e settimo sigillo dei bavaresi, che danno spazio ai giovani Vidovic e Stanisic nel finale. Gli ospiti tolgono il piede dall'acceleratore e il Bochum si fa vedere, prima col palo di Zoller e poi con una conclusione insidiosa di Holtmann: para Neuer. Non c'è recupero al Ruhrstadion, e finisce così: il Bayern travolge il Bochum con un inappellabile 7-0 e guida da solo la Bundesliga con 9 punti in tre gare.

EINTRACHT FRANCOFORTE-COLONIA 1-1

Finisce in parità Eintracht-Colonia, dopo una sfida equilibrata al Deutsche Bank Park. Un risultato giusto, con le due squadre che si annullano per buona parte della prima frazione: Borré ha una chance iniziale e poi regna l'equilibrio, fino al vibrante finale. L'Eintracht va vicino al gol col debuttante Luca Pellegrini, arrivato dalla Juventus per sostituire Kostic, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con Hector e Adamyan. 0-0 al riposo, che persiste anche nei primi minuti della ripresa nonostante il pressing dei padroni di casa: Luca Pellegrini va ancora vicino alla rete, poi tocca a Kolo Muani impegnare due volte la retroguardia del Colonia. La sfida si sblocca al 71': Kamada, appena subentrato, insacca su punizione battendo Schwäbe con l'ausilio di una leggera deviazione. Eintracht in vantaggio, e subito vicino al raddoppio: Alario e Ndicka sprecano delle chances preziose. Gol sbagliato e gol subito, col pareggio del Colonia all'82': lo firma Jan Thielmann. Finisce 1-1 al Deutsche Bank Park, un risultato giusto per ciò che avevano mostrato le due squadre. Non arriva dunque la prima vittoria dell'Eintracht, fermo a due punti in tre gare.

RISULTATI E CLASSIFICA