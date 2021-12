Bundesliga, poker e fuga Bayern: Wolfsburg ko, Borussia a -9

GERMANIA

Si inizia ad aprire una voragine tra il Bayern Monaco e le inseguitrici in Bundesliga. I bavaresi dominano 4-0 il Wolfsburg nel primo anticipo della 17ª giornata e si portano temporaneamente a +9 sul Borussia Dortmund, unico rivale credibile per la vittoria del titolo. La serata perfetta degli uomini di Nagelsmann porta le firme di Müller in apertura e Upamecano, Sané e il solito Lewandowski (19° gol in campionato) nella ripresa. Getty Images

Il Bayern Monaco chiude il suo anno solare con l’ennesima vittoria e prova a scappare via in testa alla Bundesliga. I campioni in carica stendono un Wolfsburg in crisi di risultati con un netto 4-0 e si portano momentaneamente a +9 nei confronti del Borussia Dortmund, prima inseguitrice. Gli uomini di Nagelsmann costruiscono il successo già nei primi minuti: al 7’ Müller ribadisce in rete la respinta corta di Casteels sul tiro da fuori di Sané, firmando la sua quinta rete stagionale in campionato. I Lupi rispondono subito con Weghorst, che da due passi spara addosso a Neuer il pallone del possibile pareggio. Da quel momento il Bayern Monaco controlla la partita e concede poco o nulla.

Il risultato rotondo arriva però nella ripresa. Al 57’ Sané costruisce una splendida azione sulla sinistra e serve Müller, che con un cross trova il colpo di testa vincente di Upamecano, il quale infila all’angolino il suo primo gol con la maglia del Bayern Monaco. Poco dopo Sané, grande protagonista della serata, si libera lo spazio per il tiro e dal limite dell’area trova il giro giusto per spedire sul secondo palo l’interno sinistro del 3-0. A poco dal 90’ Lewandowski timbra il suo diciannovesimo gol in campionato (in diciassette partite) sfruttando l’assist di testa di Musiala: è anche la 43.ma rete del 2021, battuto il record di Gerd Müller per i gol segnati in Bundesliga in un anno solare.

Il Bayern Monaco va quindi in vacanza con la quinta vittoria consecutiva in Bundesliga, che vale il +9 sul Borussia Dortmund secondo, impegnato domani sul campo dell’Hertha Berlino. Il Wolfsburg non sa più fare punti: la sesta sconfitta di fila in competizioni ufficiali lascia i Lupi con appena tre punti di margine sulla zona retrocessione.