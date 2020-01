Bundesliga: poker del Bayern all’Olympiastadion, i bavaresi dilagano nel secondo tempo

GERMANIA

Dopo la pausa invernale della Bundesliga il Bayern Monaco torna in campo con lo spirito giusto e supera 4-0 l’Hertha Berlino all’Olympiastadion, riportandosi così a -4 dal Lipsia capolista. Nel primo tempo gli ospiti controllano senza rendersi pericolosi. Nella ripresa passano in vantaggio al 60’ grazie a Müller, al 73’ raddoppia Lewandowski su rigore. Thiago Alcántara fa il 3-0 al 76’ e Perisić di testa firma il poker all’84’.

I campioni in carica del Bayern arrivano a Berlino e vincono 4-0 la quarta partita consecutiva in Bundesliga, riportandosi così a -4 dalla vetta occupata dal Lipsia capolista. L’Hertha Berlino allenato da Jurgen Klinsmann, ex giocatore e tecnico nelle file dei bavaresi, tiene nella prima frazione ma nella ripresa si deve arrendere alla superiorità tecnica degli avversari. Nel primo tempo all’Olympiastadion parte meglio il Bayern che schiera un tridente d’attacco formato da Ivan Perisić, Robert Lewandowski e Philippe Coutinho. I bavaresi impongono subito il loro gioco e si portano spesso in avanti. La prima occasione capita sui piedi del centravanti polacco che al 25’ conclude verso la rete dopo uno scambio con il croato ex Inter, il pallone però scivola sul fondo. Anche Coutinho e Perisić provano a impensierire il portiere dell’Hertha Rune Jarstein, ma i loro tentativi non sono abbastanza angolati.

Nella ripresa gli ospiti continuano a dettare il ritmo. Perisić sfiora due volte il gol, poi l’esterno croato serve Thomas Müller con una sponda di testa e il tedesco solo davanti a Jarstein non sbaglia. Tre minuti dopo Lewandowski segna ma il gol del centravanti viene annullato per carica sul portiere. Al 73’ Lukas Klünter trattiene ingenuamente Leon Goretzka e l’arbitro fischia il rigore, sul dischetto si presenta Lewandowski che spiazza Jarstein e fa 2-0. Tre minuti dopo Thiago Alcántara mette a segno il 3-0 con un magnifico tiro di destro che si infila sotto l’incrocio. All’84’ si unisce alla festa dei bavaresi anche Perisić che colpisce di testa sul cross di Müller.