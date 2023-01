Bundesliga: per il titolo c’è anche il Dortmund, 2-0 al Leverkusen 

GERMANIA

Terzo successo consecutivo del Borussia che si aggiunge alla lotta per il Meisterschale: gialloneri a -3 dal Bayern Monaco. Si interrompe, invece, la serie vincente di Xabi Alonso

© Getty Images Il Borussia Dortmund espugna la BayArena nella 18a giornata di Bundesliga: 2-0 al Bayer Leverkusen, sconfitto dopo cinque vittorie di fila. Vantaggio dei gialloneri al 33’ con Adeyemi, che segna il suo primo gol in campionato. Il raddoppio arriva nella ripresa con l’autorete di Tapsoba (53’). L’undici di Terzic affianca così il Friburgo a 34 punti e si aggiunge alla corsa al Meisterschale: Bayern ora a +3. Finisce 0-0, invece, Schalke 04-Colonia.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND 0-2

Per il titolo di campione di Germania c’è anche il Borussia Dortmund, che sconfigge 2-0 il Bayer Leverkusen nella 18a giornata di Bundesliga. Solo illusione del gol al 5’ per Amiri, che fa sussultare la BayArena. Al 16’ ancora padroni di casa vicini alla rete con Diaby, ma Kobel si distende e respinge. Il vantaggio degli ospiti arriva al 33’, con il velo in area di rigore di Haller che lascia ad Adeyemi: 1-0 e prima marcatura in campionato per il tedesco classe 2002. All’inizio del secondo tempo la formazione di Xabi Alonso si rende pericolosa ancora con Diaby, ma il portiere svizzero risponde presente. Al 53’ però ecco il raddoppio dei gialloneri con l’autogol di Tapsoba, che devia in rete un cross teso di Wolf. La reazione della Werkself è immediata, ma il colpo di testa di Amiri viene parato in qualche modo. Frimpong evita poi il secondo pasticcio del difensore burkinabé, che rischia ancora di far male ai suoi al 70’. Il Bayer prova ad accorciare le distanze, ma tra il 2-1 e Diaby c’è il solito Kobel. Il Borussia Dortmund sale così a 34 punti in compagnia del Friburgo e si candida per la volata finale al Meisterschale, visto che il Bayern Monaco è ora lontano solo tre lunghezze. Resta invece nono a 24 il Bayer Leverkusen, che vede interrotta qui la sua striscia di cinque vittorie consecutive.

SCHALKE 04-COLONIA 0-0

Pareggio a reti bianche tra Schalke 04 e Colonia, che si dividono la posta in palio alla Veltins Arena. Padroni di casa da subito pericolosi al 2’ con il colpo di testa di Skarke, che trova una bella parata di Schwabe. Nella ripresa ospiti vicini al vantaggio con Hubers, ma la traversa gli nega il gol al 50’. Al 73’ la formazione di Reis sfiora l’1-0 con la conclusione di Zalazar, che però termina alta. Punto che non serve a molto allo Schalke, ancora ultimo a 10 punti. Mentre il Colonia resta dodicesimo a quota 22.

