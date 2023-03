Bundesliga: pari spettacolare tra Wolfsburg ed Eintracht, il Leverkusen stende l’Herta Berlino

GERMANIA

I Lupi fanno 2-2 in casa contro il Francoforte, le Aspirine regolano 4-1 i berlinesi

© Getty Images Nella ventitreesima giornata di Bundesliga termina 2-2 la sfida tra Wolfsburg ed Eintracht Francorforte. Marmoush (10’) e Gerhardt (43’) a segno per i Lupi, intervallati dalle reti ospiti di Muani (22’) e Ndicka (26’). Nessun problema per il Bayer Leverkusen, che dilaga nel 4-1 sull’Hertha Berlino: Azmoun (12’) apre le danze, poi Frimpong (21’), Diaby (60’) e Adli (73’). Inutile per l’Herta la rete di Lukebakio (67’).

WOLFSBURG–EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

Termina con un 2-2 la sfida tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte. Un primo tempo spettacolare e ricco di gol: i Lupi partono forte, mettendo il muso in avanti al 10’ con la rete di Marmoush su assist di Gerhardt. L’Eintracht non ci sta, con una reazione rabbiosa che porta ad un uno-due micidiale: al 22’ arriva il pareggio del solito Kolo Muani, sul cross di Buta, poi quattro minuti più tardi è Ndicka, con un gran sinistro di controbalzo, a portare gli ospiti sul 2-1. Le occasioni sono tante, da una parte e dall’altra, e poco prima del duplice fischio il match torna in equilibrio: al 43’ Wimmer innesca proprio Gerhardt, che segna il 2-2. I ritmi nella ripresa si abbassano leggermente, ma entrambe le formazioni si accendono con fiammate pericolose improvvise. Nessuna delle due squadre riesce a prevalere, con l’incontro che finisce in pareggio. L’Eintracht sale a 39 punti, cinque lunghezze in più proprio rispetto al Wolfsburg.

BAYER LEVERKUSEN–HERTA BERLINO 4-1

Nessun ostacolo per il Bayer Leverkusen, che travolge in casa per 4-1 l’Herta Berlino. Le Aspirine partono forte fin dai primi minuti, sfondando al minuto dodici con la rete di Azmoun sull’assist di Frimpong. Il laterale olandese torna protagonista anche nove minuti più tardi, siglando il 2-0 dopo la grande cavalcata sulla fascia di Diaby. Al rientro dall’intervallo il Bayer continua a spingere, e al 60’ trova anche il 3-0, con Wirtz che manda in porta proprio Diaby. Sette minuti più tardi si fa vedere anche l’Herta, che accorcia con la rete di Lukebakio su rigore. È solamente il gol della bandiera, perché al 73’ Amine Adli chiude la pratica per il Leverkusen, con la rete del 4-1. Vince il Bayer, che sale al nono posto a 31 punti. L’Herta resta a quota 20 punti, al quattordicesimo posto.

RISULTATI E CLASSIFICHE

