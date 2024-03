Bundesliga: Musiala guida il Bayern, Darmstadt battuto 5-2

GERMANIA

I bavaresi vincono grazie alla doppietta del classe 2003 e le reti di Kane,Gnabry e Tel, portandosi a -7 dal Leverkusen

© Getty Images Il Bayern Monaco vince in trasferta nella 26a giornata di Bundesliga contro il Darmstadt per 5-2 e torna a -7 dal Leverkusen. Musiala e Kane ribaltano nel primo tempo la rete iniziale di Skarke, poi ancora il classe 2003, Gnabry e Tel chiudono la pratica. Vittorie in zona salvezza per Mainz (2-0 al Bochum) e Union Berlino (2-1 al Werder), si avvicina alla zona europea l’Augsburg dopo il 3-1 sul Wolfsburg. 1-1 tra Heidenheim e M’Gladbach.

DARMSTADT-BAYERN MONACO 2-5

Partita ricca di reti che si apre con la marcatura alla mezz'ora di Skarke, efficace con il suo destro in area. La risposta dei bavaresi viene firmata da Musiala, autore del pareggio con un mancino ad incrociare, mentre Kane completa la rimonta nel recupero con un maestoso colpo di testa. Io classe 2003 cala il tris al 64’ e serve a Gnabry (appena entrato) la palla del poker dieci minuti dopo. Musiala si vede negare la tripletta dalla traversa, poi Tel chiude il match al 93’. Inutile il gol Vilhelmsson due minuti dopo. Il Darmstadt resta ultimo a 13 punti, Bayern secondo a meno sette dal Leverkusen.

UNION BERLINO-WERDER BREMA 2-1

Vittoria importante per la formazione allenata da Bjelica, che in avvio di ripresa realizza due reti in due minuti con Vertessen ed Aaronson, firmando tre punti essenziali per allungare sulla zona rossa in maniera quasi definitiva. Il gol di Weiser al 63’ non basta agli ospiti per trovare un risultato positivo nel finale.

WOLFSBURG-AUGSBURG 1-3

Gli ospiti non si fermano e continuano a sperare nella qualificazione ad una competizione europea per la prossima stagione. Il Wolfsburg passa in vantaggio dopo nove minuti con Wimmer, che si fa però espellere nel finale della prima frazione di gioco. L’Augsburg approfitta della superiorità numerica immediatamente e pareggia al secondo minuto di recupero con Maier, mentre nel secondo tempo Jakic si scatena e fa doppietta, prima con un destro sugli sviluppi di corner e poi con una conclusione dalla distanza che manda i suoi a 35 punti al settimo posto.

MAINZ-BOCHUM 2-0

Lo scontro diretto della “zona playout” se lo aggiudica il Mainz, ora a -6 dalla diretta concorrente. Sblocca la sfida il rigore trasformato da Burkardt nel recupero del primo tempo, autore poi anche del gol del definitivo 2-0 al 71’ con un mancini sugli sviluppi di un corner.

HEIDENHEIM-BORUSSIA M’GLADBACH 1-1

Si chiude con una rete per tempo la sfida di centro classifica tra le due compagini: Hack apre i conti in ripartenza al 9’ e Dincki la pareggia nella ripresa con un tiro da fuori area.

RISULTATI E CLASSIFICHE