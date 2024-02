Bundesliga: Malen trascina il Dortmund, Friburgo ko 3-0

GERMANIA

I gialloneri agganciano lo Stoccarda grazie alla doppietta dell'attaccante olandese e la rete di Fullkrug. Protesta dei tifosi contro la Federazione

© Getty Images L'anticipo della ventunesima giornata di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Friburgo termina con il punteggio di 3-0, con la doppietta di Malen che porta provvisoriamente i gialloneri al terzo posto, a pari punti con lo Stoccarda. L'olandese apre al 16’ e si ripete al 45’+7 in ripartenza all'interno del lungo intervallo assegnato a causa della protesta dei tifosi contro la Federcalcio tedesca, mentre Fullkrug chiude i conti all'87'.

Partita cinica dei padroni di casa nel primo tempo: sblocca il match il gol di Donyell Malen al 16’, realizzato con un potente destro sotto la traversa su sponda di Füllkrug. L'equazione si ripete nuovamente al settimo minuto di recupero, quando l'olandese riceve ancora dall'attaccante in ripartenza ed è glaciale in area di rigore per il raddoppio. Da segnalare l'interruzione provvisoria della partita a causa del lancio di monetine di cioccolato da parte dei tifosi della formazione di casa, in segno di protesta contro la Federazione calcistica tedesca. Nella seconda frazione è subito Bynoe-Gittens ad impegnare Atubolu con un tiro dalla distanza, con il portiere avversario che si fa trovare reattivo anche su Füllkrug e Reus nei minuti successivi. Maatsen trova l'incrocio dei pali sugli sviluppi di un corner, dopodiché è proprio l’ex Chelsea ad offrire all’attaccante tedesco ex Werder Brema la palla del 3-0 finale all’87’. Diventano così 40 i punti in classifica del Borussia Dortmund, che aggancia temporaneamente al terzo posto lo Stoccarda, mentre il Friburgo resta a quota 28.