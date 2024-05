Bundesliga: il Mainz piega il Dortmund e vede la salvezza, Union Berlino ko

GERMANIA

I gialloneri perdono 3-0 in trasferta contro il Mainz, ora a +2 sui capitolini (sconfitti 3-2 in rimonta dal Colonia). Eintracht in Europa

© Getty Images La penultima giornata della Bundesliga 2023/24 accende la lotta salvezza: il Mainz piega 3-0 il Borussia Dortmund (doppietta di Lee Jae-Sung) e balza a +2 sul terzultimo posto occupato dall’Union Berlino, rimontato dal Colonia (che tiene vive le speranze di qualificarsi allo spareggio) da 0-2 a 3-2. Pareggi per 1-1 in Lipsia-Werder Brema, Gladbach-Eintracht (bianconeri salvi e ospiti qualificati in Europa) e Friburgo-Heidenheim.

MAINZ-BORUSSIA DORTMUND 3-0

Inizio shock per i finalisti di Champions League, sotto per 3-0 già al 23’. Il calcio di punizione di Amiri trova la traversa già dopo sette minuti, Widmer colpisce un clamoroso palo subito dopo, ma ci pensa Barreiro a sbloccare un incontro cruciale in ottica salvezza per la formazione di casa con un destro vincente al 12’. Lee Jae-Sung si scatena e realizza una doppietta nel giro di quattro minuti, prima con un mancino sotto la traversa e poi sfruttando un assist dell'autore del primo gol di giornata. Il talento del Lussemburgo sfiora il poker con una conclusione all'incrocio dei pali dopo la mezzora, ma Meyer si oppone. Terzic cambia in blocco in avvio di ripresa e cerca di riaprire la sfida, ma il secondo tempo non offre occasioni degne di nota tra le due compagini. Il Mainz balza così al quindicesimo posto, a +2 sull’Union Berlino ed in salvo dallo spauracchio della retrocessione diretta.

COLONIA-UNION BERLINO 3-2

I padroni di casa tengono accese le ultimissime speranze di permanenza nella massima serie grazie ad una grande rimonta nello scontro diretto contro l’Union Berlino. Gli ospiti di portano sullo 0-2 nel giro di quattro minuti: Knoche sblocca il match al 15’ con un'incornata da corner, Volland raddoppia su rigore. La risposta del Colonia arriva allo scadere della prima frazione con un altro penalty, trasformato da Kainz. Nella ripresa gli uomini di Schultz hanno un altro piglio e sfiorano ripetutamente il pari con Alidou e Hübers, rischiando di crollare definitivamente al 67’ con la traversa colpita da Gosens, ma è nel finale che la partita cambia, soprattutto grazie ai subentrati. Tigges firma il 2-2 con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner all’87’, mentre Downs la decide al 92’ e porta i suoi compagni a tre punti di distanza dall’Union Berlino con una giornata ancora da giocare, oltre ad una differenza reti di -3 da recuperare ai capitolini in caso di arrivo a pari punti.

BORUSSIA M’GLADBACH-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

Un pareggio che permette ad entrambe le formazioni di festeggiare: i bianconeri possono esultare per l'aritmetica salvezza, mentre gli ospiti consolidano il sesto posto e festeggiano la qualificazione alla prossima stagione di coppe europee. La conclusione di Hack dal limite dell'area apre le marcature al 9’, poi l'Eintracht reagisce con la deviazione aerea di Ebimbe, terminata di pochissimo a lato, ma soprattutto con il palo di Ekitiké in contropiede. Il pareggio viene siglato al 35’ dal numero ventisei francese, proprio su assist dell’ex Psg. La ripresa offre occasioni da entrambe le parti, con Cvancara tra i più pericolosi del Borussia e l'imprecisione sotto porta degli attaccanti ospiti che lascia inalterato il punteggio.

LIPSIA-WERDER BREMA 1-1

Termina in parità una partita tra due formazioni senza più nulla da chiedere al campionato. Il Werder passa in vantaggio grazie all'autorete di Seiwald, che al 35’ beffa il proprio portiere con un tocco di testa. I sassoni tornano in campo con un altro piglio nella ripresa ed agguantano il pareggio grazie a Sesko, letale sl 61’ con un destro sotto la traversa.

FRIBURGO-HEIDENHEIM 1-1

Il Friburgo difende il settimo posto in classifica (in attesa dell’Hoffenheim) dall’attacco degli ospiti, che restano a -3 con una giornata ancora da giocare. L'ottima pressione iniziale di Grifo e compagni viene capitalizzata da Doan, autore del gol del vantaggio alla mezz'ora con un colpo di testa da centro area. Il diagonale di Sessa ripristina immediatamente l'equilibrio sul tabellino, con i bianconeri incapaci di sigillare la vittoria e la posizione in classifica nel corso della partita, complici una clamorosa traversa dalla lunga distanza colpita dall'attaccante italiano e la poca freddezza in area di rigore nelle occasioni dei minuti finali.