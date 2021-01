Bundesliga: L’Union sgambetta il Bayer allo scadere, decisivo Teuchert

Non poteva chiedere di più l’Union Berlino dall’anticipo della 16esima giornata di Bundesliga. Dopo aver resistito agli assalti del Bayer Leverkusen, la squadra della capitale buca la porta di Hradecky all’88’, grazie alla freddezza di Teuchert, ben imbeccato da Lenz. I biancorossi colpiscono anche due legni, uno per tempo, e avvicinano i rivali, terzi, portandosi a un solo punto. Per le Aspirine è la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate.