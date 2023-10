Bundesliga: l’Union è in crisi nera, ko anche contro lo Stoccarda. Il Leverkusen si riprende la vetta

GERMANIA

L’avversaria del Napoli in Champions sconfitta in casa 3-0, le Aspirine piegano il Wolfsburg 2-1

© Getty Images Ottava giornata di Bundesliga: torna subito in vetta il Bayer Leverkusen, corsaro per 2-1 contro il Wolfsburg grazie alle reti dei suoi esterni Frimpong (13’) e Grimaldo (62’). È crisi nera invece per l’Union Berlino (prossima avversaria del Napoli in Champions), sconfitta 3-0 dallo Stoccarda. Openda lancia il Lipsia nel 3-1 in casa del Darmstadt, stesso punteggio nella vittoria dell’Eintracht contro l’Hoffenheim. Friburgo-Bochum termina 2-1.

WOLFSBURG-BAYER LEVERKUSEN 1-2

Il Bayer Leverkusen piega 2-1 il Wolfsburg in trasferta e si riprende la vetta della classifica. Le Aspirine partono bene, e al 13’ stappano la partita: grande lavoro di Boniface, che parte in contropiede, difende palla in area e mette il cross morbido per il tap-in al volo di Frimpong. Dopo lo svantaggio i Lupi non si lasciano abbattere, e al 41’ riescono a riportare l’incontro in equilibrio: Lacroix pesca l’angolino con il piattone destro dopo un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa gli uomini di Xabi Alonso tornano ad esercitare una forte pressione, gestendo ampiamente il possesso della palla. Poco dopo l’ora di gioco ecco che arriva il 2-1, sempre con gli esterni bassi protagonisti: al 62’ assist di Frimpong e rete di Grimaldo. Nuova reazione della squadra di Niko Kovac, che però stavolta non riesce a ripetersi, rischiando anche di subire il terzo gol nel finale. Vince il Bayer 2-1 e torna in testa alla Bundes, con 22 punti totali. Fermo a 12 il Wolfsburg.

UNION BERLINO-STOCCARDA 0-3

Crollo totale per l’Union Berlino, sconfitto 3-0 in casa dallo Stoccarda. Bastano sedici minuti all’uomo del momento della Bundes, Guirassy, per portare in avanti gli ospiti: cross di Rouault e incornata vincente dell’attaccante della Guinea. Gli uomini di Hoeness sfiorano anche il raddoppio, ma rientrano negli spogliatoi con una sola rete di vantaggio (e con lo stesso Guirassy fuori per infortunio). Nella ripresa Fischer inserisce Becker e l’Union inizia a premere sull’acceleratore. Lo Stoccarda si chiude un po’ troppo nelle retrovie, rischiando di subire il pareggio in alcune occasioni. Nel momento peggiore per gli ospiti ci pensa il subentrato Silas a chiudere la gara, con un contropiede fulmineo all’81’. All’88’ Undav arrotonda ancor di più il risultato, con l’incornata del 3-0 finale. Con questa vittoria lo Stoccarda continua a sognare in grande, con il secondo posto a quota 21 punti (-1 dal Leverkusen capolista). L’Union Berlino rimane bloccato a quota 6 punti, al quattordicesimo posto.

DARMSTADT-RB LIPSIA 1-3

Ottima vittoria per il Lipsia, 3-1 sul campo del Darmstadt con un super Openda. Pronti via e dopo quaranta secondi i Bullen sono già avanti 1-0, con il diagonale dell’attaccante belga su assist di Henrichs. Il terzino tedesco si ripete al 24’, con il suo secondo assist di giornata, stavolta per Forsberg, che fa 2-0. I padroni di casa non mollano, e al 32’ accorciano le distanze con il rigore trasformato da Kempe. La formazione allenata da Lieberknecht con coraggio prova a spingere in avvio di ripresa, ma cade nuovamente al 72’ quando Openda firma la sua doppietta personale che chiude di fatto la partita. Vince il Lipsia 3-1 e sale a 17 punti, al quinto posto. Fermo a 7 il Darmstadt, undicesimo.

FRIBURGO-BOCHUM 2-1

Successo in rimonta per il Friburgo, 2-1 in casa contro il Bochum. I bianconeri in avvio cercano tiepidamente di attaccare, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti: al 15’ Asano innesca Paciencia per l’1-0 del Bochum. Gli uomini di Streich si mettono subito in moto per cercare il pari, che arriva undici minuti più tardi con Doan, su assist dell’italiano Grifo. L’azzurro torna protagonista nel finale di primo tempo, quando trasforma il rigore del 2-1 e completa la rimonta. Nei successivi quarantacinque minuti le emozioni sono poche. I padroni di casa sfiorano il 3-1 in svariate occasioni, rischiando poco o nulla in difesa. Vince il Friburgo 3-1 e tocca quota 13 punti in classifica, all’ottavo posto. Resta terzultimo il Bochum, nello slot dei play-out, a quota 4 punti.

HOFFENHEIM-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-3

Trionfa in rimonta anche l’Eintracht, 3-1 sul campo dell’Hoffenheim. Subito tante emozioni in avvio: i padroni di casa la sbloccano al 4’ con Beier, ma in poco meno di venti minuti l’Eintracht riesce addirittura a ribaltarla: l’1-1 viene firmato da Marmoush all’11’, mentre al 23’ Knauff, su assist di Chaibi, porta in vantaggio gli ospiti. Allo scadere del primo tempo Skhiri chiude momentaneamente la partita, con il 3-1 al 49’ sul secondo passaggio chiave della partita di Chaibi. Il secondo tempo è quasi completamente appannaggio della squadra di Matarazzo, ma il possesso palla prolungato è sterile e non porta ad ulteriori marcature. Vince l’Eintracht 3-1 e sale al settimo posto, ora a 13 punti, a -2 proprio dall’Hoffenheim.

