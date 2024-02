Bundesliga: Sesko e Openda fanno volare il Lipsia, pari tra Wolfsburg e Hoffenheim

germania

In gol i due attaccanti nel 2-0 dei Bullen sull’Union Berlino, 2-2 dei Lupi contro i biancoblù

© Getty Images Si completa il quadro del ventesimo turno di Bundesliga: successo del Lipsia, che piega 2-0 l’Union Berlino. I Bullen aprono le marcature all’11’ con Openda, e raddoppiano al 48’ con il colpo di testa di Sesko, l’attaccante sloveno al centro delle voci di mercato (seguito anche dal Milan). Termina invece in pareggio 2-2 la sfida tra Wolfsburg e Hoffenheim, con i Lupi che rispondo due volte agli ospiti grazie alla doppietta di Majer.

RB LIPSIA-UNION BERLINO 2-0

Successo del Lipsia tra le mura casalinghe, 2-0 sull’Union Berlino. I padroni di casa indirizzano subito l’incontro, sbloccando il risultato all’11’ con il solito Openda. Gli ospiti non riescono praticamente mai ad impensierire gli avversari, che flirtano con il raddoppio a più riprese. Nonostante la totale supremazia il primo tempo si chiude con un solo gol di scarto, sul punteggio di 1-0. In avvio di ripresa i Bullen violano ancora la porta difesa da Schwolow: al 48’ punizione perfetta di Raum che trova l’incornata di Sesko, per il 2-0. L’attaccante sloveno sigla la sua doppietta personale al 59’, sempre di testa e su assist di rabona di Dani Olmo, ma il tris degli uomini di Rose viene annullato dopo il controllo del Var per fuorigioco. La squadra della capitale inizia a dare qualche segno di vita dopo l’ora di gioco, ma al 73’ Trimmel viene espulso direttamente e lascia i berlinesi in dieci uomini. Nel finale il Lipsia amministra comodamente, portando a casa i tre punti. Con questo 2-0 i Bullen salgono a 36 punti, al sesto posto e a -1 dal Dortmund. Fermo a 17 punti l’Union Berlino, appena al di sopra della zona retrocessione.

WOLFSBURG-HOFFENHEIM 2-2

Pari per il Wolfsburg, che riprende due volte l’Hoffenheim nel 2-2 della Wolkswagen Arena. Avvio perfetto degli ospiti, che dopo sei minuti vanno avanti 1-0: assist di Tohumcu per la rete del vantaggio di Beier. Dopo il gol incassato i Lupi iniziano a spingere alla ricerca del pari, ma non riescono a trovarlo nei restanti minuti della prima frazione di gioco. In avvio di ripresa i padroni di casa segnano l’1-1, con Behrens che innesca il subentrato Majer, per il pari al 58’. Passano solo otto minuti e la squadra di Matarazzo torna avanti, con il destro secco di Promel su invenzione di Bebou. I biancoverdi non si danno per vinti, e rimettono in piedi l’incontro dopo pochissimi secondi: al 70’ Majer trasforma dagli undici metri il calcio di rigore che vale il 2-2, firmando la sua doppietta personale dalla panchina. Nel quarto d’ora finale le due squadre sembrano quasi accontentarsi del pareggio, per non rischiare di subire ulteriori gol. Finisce 2-2: il Wolfsburg sale a 23 punti in classifica, in undicesima posizione. Tocca invece quota 26 l’Hoffenheim, all’ottavo posto.