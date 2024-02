Milan, c'è il budget per il centravanti: "40 milioni di euro per Sesko del Lipsia"

L'INDISCREZIONE

Il giornalista della Bild Christian Falk ha riportato l'interesse dei rossoneri sul centravanti del Lipsia. Clausola da 50 milioni di euro per lo sloveno che piace all'Arsenal

© Getty Images Il Milan si è mosso il minimo indispensabile nel mercato invernale, ma la concentrazione della società rossonera è già verso la prossima stagione. L'obiettivo primario in attesa di capire i rinnovi contrattuali di Giroud e Jovic resta un centravanti giovane che garantisca gol e continuità. Se il nome caldo da settimane è quello di Joshua Zirkzee del Bologna, il target Benjamin Sesko non è mai passato di moda. L'attaccante del Lipsia piace alla dirigenza rossonera che sul piatto metterebbe 40 milioni di euro.

A rivelarlo è stato il giornalista della Bild Christian Falk che nel corso di una intervista a CaughtOffside ha citato il Milan come principale rivale dell'Arsenal nella corsa al 20enne attaccante sloveno del Lipsia che vanta una clausola rescissoria da 50 milioni di euro nel contratto fatto firmare al giocatore fino al 2028.

Sesko, otto gol stagionali in tutte le competizioni con il Lipsia, è da tempo nei radar degli scout del Milan, già prima del passaggio "interno" tra Salisburgo e il club tedesco. Interessante, se confermata, la proposta economica che il Milan metterebbe sul piatto in Sassonia: 40 milioni di euro che potrebbe indicare il budget che i rossoneri hanno intenzione di investire nel ruolo.

A quel punto anche i giochi per Zirkzee sarebbe tutto tranne che chiusi. L'olandese del Bologna ha una clausola di riscatto a favore del Bayern Monaco intorno a quella cifra anche se il club bavarese sembra voler puntare ad altri profili per il proprio attacco. I rossoblù in ogni caso valutano la propria stella non molto lontano da quella cifra.