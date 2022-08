Bundesliga: Lipsia fermato sul pari al debutto

BUNDESLIGA

La formazione di Tedesco non va oltre l'1-1 in casa dello Stoccarda. Il Colonia vince 3-1 e rovina il ritorno dello Schalke nel massimo campionato tedesco

© Getty Images Debutto positivo a metà in Bundesliga per il Lipsia. La formazione di Tedesco non va oltre l'1-1 sul campo dello Stoccarda: Nkunku segna dopo 7 minuti, ma al 31' Ahamada trova dal limite il pareggio. Lo Schalke, invece, torna nel massimo campionato tedesco, ma resta in dieci al 35' per il rosso a Drexler e perde 3-1 sul campo del Colonia: decidono Kilian (49'), Kainz (65') e Ljubicic (80') dopo il momentaneo 2-1 di Bülter (76').

STOCCARDA-LIPSIA 1-1

Inizia con un pareggio per 1-1 la Bundesliga di Stoccarda e Lipsia, che alla Mercedes-Benz Arena danno vita ad un match divertente, soprattutto nel primo tempo. Gli ospiti impiegano appena 7 minuti a passare in vantaggio: Henrichs serve in verticale Dani Olmo, controllo che diventa assist per Nkunku e diagonale sinistro perfetto del francese per l'1-0 in favore della formazione di Tedesco. La risposta dei padroni di casa, però, arriva al 31': Ahamada trova un rapido e preciso triangolo con Kalajdzic e dal limite fa partire un destro a fil di palo per l'1-1. Nell'ultima azione del primo tempo potrebbe concretizzarsi la rimonta dello Stoccarda, ma il destro dal limite di Mavropanos si stampa sul palo alla destra di Gulacsi. Nella ripresa, Müller deve invece compiere un vero miracolo sul colpo di testa di Orban: l'1-1 resiste fino alla fine, con Stoccarda e Lipsia che sono costrette ad accontentarsi di un punto.

COLONIA-SCHALKE 3-1

Il Colonia vince 3-1 e rovina il ritorno dello Schalke in Bundesliga. Match ricco di episodi: al 10', il possibile 0-1 di Zalazar viene annullato per fuorigioco, poi salgono in cattedra i padroni di casa ma l'ex Sampdoria e Spezia Chabot si divora il vantaggio da pochi passi. Al 35', la partita cambia: Drexler lascia gli ospiti in dieci per un pestone gratuito sul polpaccio di Hector. La superiorità numerica si concretizza nella ripresa: al 49', il tiro cross rasoterra di Hector diventa un assist per Kilian, che in spaccata insacca da zero metri per l'1-0 dei padroni di casa. Al 65', il match sembra chiudersi: Kainz segna il 2-0, la rete viene inizialmente annullata, ma il Var non conferma il fallo sull'uscita di Schwolow e inverte la decisione del campo. La neopromossa prova a riaprirla al 76' con il colpo di testa su calcio di punizione di Bülter, entrato da pochi minuti al posto di Zalazar, ma quattro minuti dopo Ljubicic colpisce di testa e la sfera, dopo aver colpito il palo, impatta la schiena di Schwolow ed entra in porta. La partita, di fatto, termina con dieci minuti di anticipo: il Colonia si impone 3-1 e debutta nel migliore dei modi, lo Schalke deve invece rimandare il ritorno alla vittoria in Bundesliga.