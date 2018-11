Bundesliga: Lipsia ed Eintracht, doppio tris da zona Champions

11/11/2018

Il Lipsia conferma il suo ottimo momento di forma partendo subito a razzo e cingendo d’assedio l’area del Bayer. Le prime occasioni sono per Werner, stoppato da Hradecky, e per Sabitzer che manda alto di poco, al terzo tentativo Poulsen fa centro con un tocco morbido a superare il portiere (29’). Kampl sfiora subito il raddoppio, nel finale di tempo abbozza una reazione il Bayer con una conclusione larga di Havertz. Predominio del Lipsia che si conferma nella ripresa, con Klostermann a trovare il raddoppio con un bel tiro all’angolino (69’). Ci prova ancora Werner, ma Hradecky gli dice ancora di no. C’è gloria anche per il portiere del Lipsia Gulacsi, che sventa una bella conclusione su punizione di Leon Bailey. Il Lipsia chiude poi definitivamente i conti all’85’, con la terza rete realizzata ancora da Poulsen. Terzo posto e sorpasso al Bayern Monaco in classifica per i padroni di casa, per il Bayer, ancora in crisi, è la sesta sconfitta in undici gare di campionato.