Bundesliga: Leverkusen fermato dal Werder, André Silva lancia l'Eintracht

GERMANIA

Il Bayer Leverkusen non approfitta del ko del Bayern e, nella quindicesima giornata di Bundesliga, non va oltre l'1-1 in casa con il Werder Brema, in vantaggio con Toprak (52’) ma raggiunto da Schick (70’). La doppietta su rigore dell'ex Milan André Silva vale il 2-0 dell'Eintracht Francoforte al Mainz, 2-2 tra Union Berlino e Wolfsburg. Friburgo a valanga (5-0 sul Colonia), prima vittoria in campionato per lo Schalke: 4-0 all'Hoffenheim.

BAYER LEVERKUSEN-WERDER BREMA 1-1

Un 1-1 amaro per il Bayer Leverkusen, che torna a fare punti dopo i due ko con Bayern ed Eintracht ma fallisce l'occasione di riavvicinarsi prepotentemente alla vetta. Partita bloccata alla BayArena: l'unica occasione nel primo tempo arriva dopo appena 2 minuti, con la conclusione di Diaby di poco a lato. La sfida si accende subito nella ripresa: al 52', infatti, il Werder passa in vantaggio con la deviazione dell'ex Toprak su calcio di punizione battuto da Augustinsson. Il Bayer pareggia al 70' con Patrik Schick, bravo a firmare l'1-1 anche grazie alla deviazione decisiva di Augustinsson, con la rete, inizialmente annullata per presunto fallo di mano di Alario, che viene convalidata solo dopo una lunga consultazione del Var. Il forcing finale è inutile: il Leverkusen si porta a 29 punti, a -4 dal Bayern Monaco, mentre il Werder sale a quota 15.

UNION BERLINO-WOLFSBURG 2-2

Pari e spettacolo nello spareggio Champions tra Union Berlino e Wolfsburg. Ospiti in vantaggio al 10' con il colpo di testa di Steffen, che insacca sul calcio d'angolo battuto da Arnold. La risposta dei padroni di casa arriva alla mezz'ora con la bordata di Becker. Nella ripresa, la partita sembra cambiare con l'espulsione di di Arnold al 50', con il Var che assegna calcio di punizione dopo l'iniziale rigore fischiato da Ittrich. Andrich realizza comunque il piazzato, firmando il 2-1 per gli ospiti. Al 65', però, arriva il definitivo 2-2 con il destro dal dischetto di Weghorst dopo il fallo di mano in area di Ingvartsen. Union Berlino e Wolfsburg restano appaiate a quota 25 punti.

MAINZ-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-2

Terza vittoria di fila per l'Eintracht, che batte 2-0 in trasferta il Mainz. A decidere la sfida è l'ex Milan André Silva, bravo a trasformare due rigori assegnati al 24' e al 72'. Successo fondamentale per la formazione di Hutter, che si avvicina ulteriormente alla zona Europa. Finisce malissimo, invece, per il Mainz, che si vede negare due rigori e che scivola all'ultimo posto a causa del 4-0 dello Schalke sull'Hoffenheim: ora, gli uomini di Svensson sono fanalino di coda in Bundesliga con appena 6 punti e 11 sconfitte in 15 partite.

FRIBURGO-COLONIA 5-0

Cinque gol per centrare la quinta vittoria di fila: il Friburgo non si ferma più e travolge il Colonia. I padroni di casa passano in vantaggio al 18' con il colpo di testa di Demirovic, mentre al 39' arriva il raddoppio di Hofler. La formazione di Streich dilaga nella ripresa: Sallai fa 3-0 al 59', Lienhart firma il poker al 69', mentre Holer segna il quinto gol al 79'. Con questo 5-0, il Friburgo sale a quota 23, a -2 da Union Berlino e Wolfsburg, mentre il Colonia resta a quota 11 ed è ora solo a +4 sul penultimo posto.

SCHALKE-HOFFENHEIM 4-0

Arriva alla quindicesima giornata il primo successo in campionato per lo Schalke, che batte e inguaia l'Hoffenheim con un travolgente 4-0. L'eroe per la formazione di Gross è Matthew Hoppe, autore di una tripletta. L'americano, infatti, segna al 42' con un tocco sotto, al 56' solo davanti a Baumann e al 63' con un pallonetto, con Harit, autore di tutti e tre gli assist, che cala il poker all'80'. Lo Schalke vince, abbandona l'ultimo posto e riaccende le speranze salvezza: il Colonia è a +4. L'Hoffenheim, invece, è ora a soli 5 punti dal terzultimo posto.

