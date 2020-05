Bundesliga: l’Eintracht batte il Wolfsburg, l’Hoffenheim è sesto. Piatek-gol: vince l'Hertha

L’Eintracht passa per 2-1 a Wolfsburg. Dopo il vantaggio ospite con il rigore di André Silva, Mbabu pareggia i conti; a 5’ dalla fine Kamada trova il gol vittoria. Ne approfitta l’Hoffenheim, che sbanca Mainz 1-0, con Bebou, e aggancia il Wolfsburg al sesto posto. L’Hertha stende 2-0 l’Augsburg, con l’ex milanista Piatek che trova il suo primo gol su azione in Bundesliga. Sprofonda in casa lo Schalke: il Werder vince 1-0 con la rete di Bittencourt.