Bundesliga: il Lipsia passeggia col Mainz ed è terzo, lo Schalke crolla in casa

GERMANIA

Nella 27esima giornata di Bundesliga, la seconda dopo la ripartenza, il Lipsia passeggia sul campo del Mainz: 5-0 per la squadra di Nagelsmann, che torna terza dietro a Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Scatenato Werner, autore di una tripletta, le altre reti arrivano da Poulsen e Sabitzer. Prosegue il momento terribile dello Schalke 04, battuto 3-0 in casa da un Augsburg ora più vicino alla salvezza: a segno Lowen, Bazee e Cordova.

MAINZ-LIPSIA 0-5

All'andata era finita 8-0, e con un punteggio del genere ci si aspetta sempre una reazione di orgoglio, per voltare pagina e dimostrare che si è trattato solo di una giornata storta. Invece il Mainz crolla ancora malamente di fronte al Lipsia, che con questo successo torna al terzo posto, superando Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Sembra una gara di allenamento e le porte chiuse della Opel Arena alimentano fortemente questa sensazione. Entrambe le squadre si schierano con il 3-5-2, ma quello della squadra di Nagelsmann è interpretato in modo molto più elastico, anche perché la qualità degli interpreti è totalmente differente. A partire da Timo Werner, che apre la passeggiata domenicale con un piatto destro su invito a nozze di Lainer (11'). I padroni di casa, praticamente, terminano qui la loro partita e le loro maglie rosse si confondono con i seggiolini vuoti dello stadio: la mobilità, a parte qualche elemento come Quaison, è la medesima. Il Lipsia sulla destra sfonda come e quando vuole e già al 23' Sabitzer scodella il cross del 2-0, realizzato da una zuccata di capitan Poulsen con la complicità del portiere Müller. Fioccano le occasioni per gli ospiti, Werner e Poulsen sfiorano la doppietta personale già prima della mezz'ora. Ma è solo questione di tempo prima del 3-0 di Sabitzer, che al 36' avvia un contropiede e manda la palla all'incrocio su suggerimento di Poulsen, dopo che Nkunku si era fatto respingere un tap-in praticamente sulla linea di porta.

Si esulta solo con pugni e gomiti, ma quando il gol diviene corale la tentazione di abbracciarsi è veramente forte. Come nel caso del 4-0, arrivato in apertura di ripresa (48'): al Lipsia basta un semplice triangolo per affondare la lama nel burro, Kampl serve Werner che segna a porta vuota e solo all'ultimo si ricorda di mantenere le distanze con l'assist-man. Le distanze le mantengono, eccome, i difensori del Mainz, in totale balia dell'attacco avversario, anche perché il centrocampo non filtra nessuna avanzata. E così, dopo due facili occasioni sciupate, Werner realizza in scioltezza il tris personale (75') che lo porta a 24 centri in Bundesliga e a -3 da Lewandowski. L'attaccante, che ha sempre più ammiratori sul mercato (su tutti Inter e Liverpool), aveva realizzato una tripletta anche all'andata. E il ritorno è la solita partita di qualche mese fa. Il Mainz tira per la prima volta in porta al 54' e si può ritenere fortunato di aver subito solo cinque gol: tra salvataggi a porta vuota, occasioni fallite e un gol annullato a Kampl, il passivo avrebbe potuto essere persino peggiore rispetto all'andata. E non è un'esagerazione. In classifica, Lipsia a 51 punti (-3 dal Borussia, - 7 dal Bayern), il Mainz traballa e resta a +4 sul Fortuna Düsseldorf terz'ultimo.

SCHALKE 04-AUGSBURG 0-3

Vengono da 14 partite senza vincere, sommando i loro recenti rispettivi ruolini di marcia, e si presentano in campo dopo una lunga sosta che sembra non averle affatto aiutate. Quasi fatale che da Schalke 04 e Augsburg non ci si attenda certo uno spettacolo di altissimo livello. Ma chi delude per l'intera partita e poi nel finale crolla senza attenuanti sono i 'Minatori' della Ruhr. Che in campo appaiono stanchi, senza idee e forse ancora mentalmente tramortiti dal poker subito dal Borussia Dortmund nel derby. La Veltins Arena torna a ospitare la squadra di David Wagner per la prima volta dal 7 marzo (un deludente 1-1 contro l'Hoffenheim) e spera di assistere al primo successo dal lontanissimo 2-0 sul Borussia Monchengladbach che risale al 17 gennaio. Le urla che riecheggiano nello stadio deserto non scuotono però i Königsblauen, che ci provano in apertura con Gregoritsch ma già al 6' vanno sotto: cortesia della perfetta punizione battuta da Lowen. Ci si attenderebbe una reazione veemente dello Schalke, che però non arriva: solo al 28' Matondo prende campo e dopo una lunga sgroppata si presenta davanti al portiere Luthe, ma non riesce a fare niente di meglio che tirargli addosso il pallone.

Il tema della partita non cambia nemmeno nella ripresa, con Niederlechner che cerca il raddoppio ma non sorprende Schubert, attento anche sulla botta di Richter. Al 63' finalmente Caligiuri va al tiro, ma nemmeno inquadra lo specchio della porta. Rimangono due i gol segnati dallo Schalke nelle ultime nove partite di campionato e i quattro cambi di Wagner si rivelano infruttuosi. Anzi, al 76' l'Augsburg raddoppia: buona parte delle responsabilità sono di Sané e Kenny (il primo tenta un complicato appoggio di testa in orizzontale, il secondo non ci arriva), bravo è però l'appena entrato Bazee che entra in area, dribbla un Sané faticosamente rientrato e scarica il pallone in rete. I giocatori dell'Augsburg si battono il cinque in barba al distanziamento sociale, e dagli spalti semideserti si sentono le urla rabbiose dei pochi presenti. Senza che nulla cambi, anzi: al 91' è Mercan ad addormentarsi sul pallone, consegnandolo di fatto a Cordova che deve solo correre verso Schubert e dribblarlo per il gol del tris. Che può valere moltissimo per la salvezza dell'Augsburg, ma pesare ancora di più sul destino dello Schalke e del suo allenatore Wagner.