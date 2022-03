Bundesliga: il Lipsia spreca, è solo 0-0 in casa con l’Eintracht

GERMANIA

I prossimi avversari dell’Atalanta nei quarti di Europa League creano tante occasioni ma non sfondano

E’ solo 0-0 tra Lipsia ed Eintracht Francoforte nella 27esima giornata della Bundesliga. La squadra della Red Bull, prossima avversaria dell’Atalanta nei quarti di finale di Europa League, crea tantissime occasioni ma manca sempre di concretezza e colpisce anche due legni nel primo tempo. Gli uomini di Domenico Tedesco salgono comunque al terzo posto momentaneo in classifica, mentre l’Eintracht è ottavo con la zona Europa alla portata. Getty Images

LIPSIA-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0

Niente da fare per il Lipsia in casa contro l’Eintracht Francoforte: i prossimi avversari dell’Atalanta nei quarti di finale di Europa League non vanno oltre lo 0-0 e possono recriminare sia per la sfortuna, sia per le numerose occasioni sprecate. Il Lipsia fa subito la partita ma al 22’ il colpo di testa di Andrè Silva viene salvato sulla linea, poi la squadra di Domenico Tedesco si ferma sempre sui legni della porta avversaria: al 26’ Laimer colpisce il palo dopo una deviazione di Trapp, al 42’ invece è Dani Olmo a prendere la traversa con un tiro dal limite dell’area. Lo sfortunato primo tempo dei padroni di casa si conclude poi nel recupero quando Nkunku va in rete ma il Var annulla giustamente per fuorigioco. Il Lipsia non demorde e nel secondo tempo la musica non cambia, ma manca sempre precisione e concretezza sotto porta e al 62’ è Trapp a compiere il miracolo su Laimer. La difesa dell’Eintracht non crolla e il Lipsia continua a spingere con grandi fiammate, Nkunku ci prova da lontano al 77’ ma il portiere del Francoforte è ancora attento, poi Poulsen vuole entrare in porta con la palla e non tira con il portiere avversario fuori causa. E’ l’ultimo sussulto e al triplice fischio Domenico Tedesco e i suoi si mangiano le mani.

RISULTATI E CLASSIFICHE