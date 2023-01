Bundesliga: il Dortmund vince 4-3 col brivido. In campo anche Haller

GERMANIA

Mostrano tutti i loro limiti, ma escono vittoriosi i gialloneri: 4-3 all'Augsburg, che rimonta tre volte dallo svantaggio e sfiora anche il pari. Mezz'ora per il francese, al rientro dopo il tumore

Borussia Dortmund-Augsburg, Haller torna in campo in Bundesliga





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Emozioni a non finire al Westfalenstadion, che assiste a una partita pirotecnica. Il Borussia Dortmund mostra tutti i suoi limiti difensivi, con due errori-shock di Schlotterbeck, ma sconfigge 4-3 l'Augsburg grazie alla rete di Gio Reyna. Un ko immeritato per Demirović e compagni, che rimontano tre volte dallo svantaggio e sfiorano il 4-4. Rientra in campo Haller (per mezz'ora) e il BVB sale al 6° posto, a -2 dal terzetto che insegue il Bayern.

BORUSSIA DORTMUND-AUGSBURG 4-3

Il Borussia Dortmund mostra tutti i suoi limiti difensivi contro l'Augsburg, ma esce vittorioso: finisce 4-3 per i gialloneri, che ritrovano Haller dopo il tumore. Spinge subito il BVB, giocando a viso aperto e costruendo la prima chance con Moukoko. L'Augsburg perde Ruben Vargas e rischia grosso al 17', quando Gikiewicz effettua un doppio miracolo su Malen e Guerreiro, deviando col volto la seconda conclusione. Poco dopo spreca ancora Moukoko, che non festeggia il rinnovo col gol. La rete del BVB è nell'aria e arriva al 29': Adeyemi ha un'intuizione e trova Bellingham al limite dell'area, con l'inglese che beffa il portiere con una precisa stoccata. Il Dortmund domina e sembra in pieno controllo, ma al 39' l'Augsburg passa col primo tiro, sfruttando l'errore di Schlotterbeck: il difensore cincischia, perde palla e avvia il contropiede, finalizzato da Arne Maier. Passano tre minuti e l'ex Friburgo si riscatta, col colpo di testa che vale un effimero 2-1. Nel recupero, infatti, Demirović colpisce verso la rete e Ryerson, nel tentativo di rinviare, incespica nel pallone e lo corregge in porta. La rete viene assegnata alla punta ed è 2-2. Tutto da rifare per il Dortmund, che nella ripresa si gioca la carta-Haller. L'attaccante debutta dopo lo stop per il tumore ai testicoli con un messaggio all'ospite indesiderato sugli scarpini ("F**k cancer"), senza riuscire a incidere. Succede di tutto nel finale, col Dortmund che torna avanti grazie all'arcobaleno di Bynoe-Gittens dalla distanza (75') e l'Augsburg che pareggia subito. Un'altra follia difensiva di Schlotterbeck porta al palo del subentrante Yeboah e al tap-in di Čolina (76'), con l'ex Hajduk a segnare col primo pallone toccato in Bundesliga. Non è ancora finita, perchè al 78' Gio Reyna batte Gikiewicz con uno strepitoso tiro e firma il 4-3. Il finale è ancora pirotecnico, con Demirović che si mangia il possibile 4-4 e Guerreiro che manca la quinta rete. Trema ma vince il Borussia Dortmund, ora sesto a 28 punti e a -2 dal terzetto di seconde. Augsburg fermo a quota 15 e in piena zona-retrocessione.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vedi anche Calcio estero Bundesliga: Friburgo schiantato 6-0 dal Wolfsburg, ora c'è un terzetto al secondo posto