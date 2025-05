Bundesliga: il Dortmund va in Champions, ok il Bayern. Pari del Leverkusen

DORTMUND-KIEL 3-0

Si corona la rimonta del Dortmund, che all'ultima giornata va in Champions: decisivo il 3-0 al Kiel unito al risultato di Friburgo-Eintracht 1-3. Ai gialloneri serviva, a prescindere da questioni esterne, una vittoria larga e gli ospiti, già retrocessi, semplificano il compito dopo soli 10 minuti: prima Guirassy porta in vantaggio i padroni di casa su calcio di rigore (3'), poi Johannson si fa espellere, regalando alla squadra di Kovac una grande occasione. A coglierla è Sabitzer, che a inizio ripresa firma il raddoppio necessario a garantirsi la qualificazione a prescindere dagli altri match. L'ulteriore conferma arriva al 73' con Nmecha che nel dubbio impreziosisce la differenza reti generale dei suoi, anche se il 3-1 dell'Eintracht ufficializza il sorpasso. Con la quinta vittoria di fila, il Borussia si prende la qualificazione in Champions League, mentre il Kiel saluta la Bundesliga con un ko.



HOFFENHEIM-BAYERN 0-4

Il Bayern chiude il suo campionato con un successo per 4-0, che permette ai nuovi detentori del titolo di raggiungere gli 82 punti in 34 partite. Con un gol per tempo, la formazione di Kompany si assicura l'ultimo successo di questa Bundesliga, aperto dalla rete al 33' di Olise, che poi veste i panni di assist-man nella ripresa. Il tabellino si completa poi con le reti di Gnabry (80') e Kane (86'). Sconfitta fortunatamente ininfluente per i padroni di casa, che chiudono a quota 32 ma si salvano in virtù della sconfitta dell'Heidenheim col Werder.



MAINZ-LEVERKUSEN 2-2

Xabi Alonso saluta con un pareggio: il suo ultimo Leverkusen fa 2-2 sul campo del Mainz e chiude a 69 punti. Un inizio complicato, con i padroni di casa scatenati per via della corsa all'Europa: dopo due gol annullati ad Amiri e Hanche-Olsen, Nebel porta in vantaggio i padroni di casa. Le Aspirine, che al 25' perdono pure Grimaldo, la ribaltano in cinque minuti nella ripresa: protagonista assoluto Schick, autore di una doppietta tra il 49' (gol su rigore) e il 54'. Il Mainz riesce però a pareggiare su rigore al 62' con Burkardt, poi all'ultimo secondo si vede negare il gol vittoria di Bell. Il sesto posto vale la Conference in attesa della finale tra Arminia Bielefeld e Stoccarda in Coppa di Germania.



FRIBURGO-EINTRACHT 1-3

Finisce 3-1 per l'Eintracht l'attesissimo spareggio Champions con il Friburgo, risultato che condanna i padroni di casa superati dal Dortmund in volata. Eppure, la partita sembra mettersi bene per Grifo e compagni, che passano al 27' con la rete di Doan. Prima dell'intervallo, però, Knauff pareggia i conti e nella ripresa la squadra di Francoforte avrebbe addirittura un rigore a favore, tolto poi dal Var. Poco male, perché Kristensen (61') e l'autorete di Manzambi (63') rassicura Eintracht e Dortmund, condannando i padroni di casa. Con questo successo, l'Eintracht chiude terzo, mentre il Friburgo scivola al quinto posto: dovrà accontentarsi dell'Europa League.



HEIDENHEIM-WERDER BREMA 1-4

Solo un miracolo poteva salvare direttamente l'Heidenheim, che però perde 4-1 in casa col Werder e si condanna allo spareggio per non retrocedere. Al 33' è già doppio vantaggio per la squadra di Brema, che passa prima col rigore di Schmid (14'), poi con Stage, infine con Ducksch (66'). Kerber (80') accorcia, ma Topp sei minuti dopo chiude la partita. Nonostante questo successo, gli ospiti non potevano più lottare per l'Europa, ma chiudono ottavi. Nonostante la rimonta nelle ultime tre partite, invece, l'Heidenheim non è ancora al sicuro.



LE ALTRE PARTITE

Il Lipsia chiude al settimo posto a causa del ko interno (3-2) con lo Stoccarda, che giocherà ora la finale di Coppa di Germania per garantirsi l'Europa League. L'Union Berlino rimonta l'Augsburg e vince 2-1, mentre il Wolfsburg passa 1-0 sul campo del 'Gladbach. Il Bochum, già retrocesso, si impone 2-0 sul campo del St. Pauli salutando almeno la Bundesliga con una vittoria.