Bundesliga: il Dortmund trova la vittoria al 92’, 3-2 all’Hertha

16/03/2019

HERTHA BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 2-3

Comincia malissimo la partita del Dortmund. Al 4’, infatti, una papera di Burki regala di fatto il vantaggio a firma di Kalou, che non deve fare altro che depositare in rete il comodo tap-in a porta vuota. Il portiere del Borussia respinge malissimo sul destro di Mittelstadt, deviando il pallone sulla sua sinistra invece che in calcio d’angolo. Al 13’ Jarstein compie una parata non sicurissima ma comunque efficacie sul tiro di Bruun Larsen, ma un minuto dopo è costretto a capitolare sulla deviazione sfortunata nella propria porta di Rekik che aveva tentato di allontanare la conclusione di Delaney; tutto nasce da un errore in disimpegno da parte di Lazaro, dopo il quale è partita la percussione centrale del centrocampista danese. Al 22’ Weigl aggancia il bell’assist fornitogli da Reus, entra in area e lascia partire un destro potente ben respinto da Jarstein in corner. Nel momento migliore del Dortmund, l’arbitro assegna un rigore all’Hertha per un fallo di mano di Weigl sul tiro di Duda; Kalou non sbaglia dal dischetto spiazzando Burki. 2-1 al 35’. Nel finale di tempo Sancho si lancia in area avversaria ma il suo tiro-cross viene messo ancora fuori dal portiere. La ripresa inizia in maniera opposta rispetto alla prima frazione di gara e il Dortmund ritrova subito il pareggio: sul corner di Sancho, Zagadou stacca più in alto di tutti e schiaccia di testa sul secondo palo; Grujic perde la marcatura e per Jarstein il pallone è letteralmente imprendibile. L’estremo difensore dei padroni di casa sembra in grande serata e al 54’ nega il gol del sorpasso a Bruun Larsen. Tuttavia, la migliore occasione del secondo tempo è sui piedi di Grujic che potrebbe riscattare l’errore sul 2-2 ma colpisce il palo a Burki battuto; Kalou non riesce poi a ribadire in gol. Al 70’ Bruun Larsen serve splendidamente Pulisic che però spreca tutto da ottima posizione spedendo a lato. Ed è ancora Pulisic a divorare un’altra buona occasione alla mezz’ora riuscendo a non centrare la porta sul filtrante di Wolf. Poco dopo, Sancho serve molto bene Hakimi ma Jarstein chiude come può sul suo palo. All’87’ Delaney lascia partire un sinistro terrificante che si infrange contro la traversa, ma in pieno recupero Reus insacca il traversone dalla sinistra di Sancho per il 3-2 che può valere tantissimo in vetta alla classifica.



SCHALKE-LIPSIA 0-1

Al Lipsia basta una rete di Timo Werner per portarsi a casa tre punti importantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League. L’attaccante tedesco è lesto a ribadire in rete al 15’ dopo il palo colpito da Poulsen; quest’ultimo, dopo un minuto, colpisce un altro legno scheggiando questa volta la traversa. Lo Schalke spinge con molta determinazione, creando diversi pericoli, ma non è sufficiente. Gli ospiti si dimostrano molto cinici e si salvano anche grazie a due belle parate di Gulacsi. Con questo successo il Lipsia scavalca il Borussia Mönchengladbach al terzo posto.



WOLFSBURG-DUSSELDORF 5-2

Gara spettacolare alla Volkswagen-Arena. Ayhan sblocca il risultato alla mezz’ora con una splendida punizione; Mehmedi pareggia 4 minuti dopo con un bel pallonetto e il Var convalida il gol dopo un breve consulto. Weghorst sigla il sorpasso al 54’ e, 60 secondi più tardi, Casteels salva il risultato su Lukebakio. I padroni di casa dilagano così con Knoche e Weghorst. Raman accorcia le distanze ma ancora Weghorst chiude definitivamente i conti nel finale per la sua personale tripletta.



STOCCARDA-HOFFENHEIM 1-1

Kramaric illude gli ospiti nel finale del primo tempo, ben servito in profondità da Belfodil, ma lo Stoccarda ristabilisce la parità a metà della ripresa con Zuber. Pochi minuti prima l’Hoffenheim aveva sfiorato lo 0-2 con Kaderabek che aveva incornato bene di testa sugli sviluppi di un corner ma aveva trovato solamente il palo. La squadra di Nagelsmann perde così un’ottima occasione per avvicinarsi alla zona Europa League.



AUGUSTA-HANNOVER 3-1

L’Augusta si allontana dalle sabbie mobili della zona retrocessione battendo tra le mura amiche 3-1 l’Hannover, penultimo in classifica. Dopo il vantaggio ospite a firma di Weydandt all’8’, i padroni di casa ribaltano la situazione nella ripresa grazie al colpo di testa di Cordova (65’), alla punizione di Schmid (78’) e al tiro di Danso (86’).