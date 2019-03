Bundesliga: il Dortmund crolla e trema, l’Augusta vince 2-1

01/03/2019

Inizio non particolarmente facile per la squadra capolista della Bundesliga. Per quanto il pallino sia nelle loro mani, gli ospiti non riescono a concludere nello specchio della porta. Così sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 24’: Schmid lancia bene in profondità sulla destra Hahn, che mette al centro un traversone sul quale la difesa del Borussia non riesce a spazzare a dovere sull’aggancio in area piccola da parte di Ji Dong-won, che in caduta riesce a insaccare di sinistro sotto l’incrocio dei pali. 1-0 per l’Augusta. Il Dortmund fa molta fatica a rendersi pericoloso in attacco contro una formazione che si copre molto ordinatamente e sa ripartire in maniera molto intelligente, creando non pochi grattacapi. Fatto sta che dopo il primo tempo alla WWK Arena i 36 punti di differenza in classifica sembrano proprio non vedersi sul campo. L’avvio di ripresa conferma i problemi dei gialloneri in difesa, perché Ji Dong-won avrebbe ancora la possibilità di andare a segno, ma il suo tiro da buona posizione termina sul fondo.



Se le incertezze del reparto arretrato destano qualche preoccupazione, quelle in fase offensiva non sono da meno, visto che Gotze e Reus non si trovano proprio a vicenda. Ed è proprio quest’ultimo a farsi rilevare da Guerreiro a metà secondo tempo, ma la situazione non migliora. Anzi. Al 68’ l’Augusta raddoppia ancora con Ji Dong-won, autore di una rete spettacolare con un delizioso pallonetto a superare imparabilmente Burki, dopo uno slalom tra Akanji e Zagadou. Tutto nasce però da un clamoroso errore da parte di Hakimi, che regala letteralmente il pallone all’attaccante sudcoreano. Quando il Dortmund sembra non avere più speranze per rientrare in partita, un errore in disimpegno di Max fa sì che Gotze serva al centro lo smarcato Alcacer che davanti a Kobel non sbaglia e dimezza le distanze; ma si rileverà un gol irrilevante. Perché l’Augusta regge senza troppi patemi l’assalto finale del Borussia, che è quindi costretto a un brusco stop. Sabato sera il Bayern Monaco potrebbe agganciarlo in vetta se dovesse vincere a Monchengladbach.