Bundesliga: il Dortmund blinda il secondo posto, Schick trascina il Leverkusen

Con il Bayern Monaco già campione, arrivano altri verdetti dopo la penultima giornata della Bundesliga. Il Borussia Dortmund vince 3-1 in casa del Furth retrocesso e blinda il secondo posto in classifica. Gialloneri in Champions come il Bayer Leverkusen, trascinato dalla doppietta dell’ex Roma Schick nella vittoria 4-2 in rimonta sull’Hoffenheim. Irrompe nella corsa per il quarto posto anche l’Union Berlino che espugna 4-1 Friburgo.

Getty Images