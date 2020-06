Bundesliga, il Chelsea vuole subito Werner: niente Champions col Lipsia?

L'INDISCREZIONE

Il caos calendari e lo sfasamento tra competizioni venutosi a creare a seguito dello stop forzato del calcio europeo potrebbe costare caro a diverse squadre. Tra queste c'è il Lipsia, che sembra ormai in procinto di cedere a titolo definitivo la sua stella, Timo Werner, e che potrebbe non averlo a disposizione per le fasi finali della Champions League. Secondo la Bild, infatti, il Chelsea pagherà a breve la clausola rescissoria dell'attaccante e sarebbe intenzionato a portarlo a Londra già a fine giugno, senza aspettare che concluda i suoi impegni stagionali con il club tedesco.

La stagione 2019/2020 si concluderà ufficialmente con la finale di Champions, pertanto Werner non potrebbe comunque disputare alcuna gara con i Blues fino a settembre, ma stando a quanto riportano i media tedeschi Lampard ha fretta di aggregarlo al resto dei compagni, per accelerare il suo processo di adattamento alla nuova realtà della Premier.

Il bomber di Stoccarda ha fin qui realizzato qualcosa come 31 gol e 13 assist in 42 presenze stagionali con il Lipsia, trascinando i suoi ai quarti dopo aver asfaltato il Tottenham di Mourinho. Rinunciare a giocarsi la massima competizione europea con il club nel quale è diventato grande sarebbe dunque un sacrificio non da poco, ma in Germania sembrano sicuri che lui sia disposto ad accettarlo, per avere più tempo di inserirsi e, soprattutto, per non rischiare di rovinare l'investimento del Chelsea con un infortunio. La situazione resta comunque piuttosto spinosa e le prossime settimane saranno decisive per capire quale tipo di accordo verrà sancito tra i due club. Il tutto in attesa che la Uefa ufficializzi il format per concludere le coppe, decisione che arriverà nella giornata di mercoledì 17 giugno.