Bundesliga: il Borussia Dortmund è primo da solo per una notte, battuto 1-0 l’Hoffenheim. Bene anche il Lipsia  

GERMANIA

I gialloneri salgono a 46 punti, primi in solitaria in attesa di Bayern e Union. Werner e Forsberg lanciano i Bullen

© Getty Images Ventiduesimo turno di Bundesliga: il Borussia Dortmund piega 1-0 l’Hoffenheim grazie alla rete di Brandt, e almeno per una notte è capolista in solitaria del campionato, a 46 punti. Vince anche il Lipsia, che supera 2-1 l’Eintracht Francoforte con le marcature di Werner e Forsberg. Il Werder Brema travolge il Bochum 3-0, il Wolfsburg è corsaro a Colonia (2-0). Punti importanti anche per l’Herta Berlino, 2-0 sull’Augsburg.

HOFFENHEIM – BORUSSIA DORTMUND 0-1

Il Borussia Dortmund vince 1-0 in casa dell’Hoffenheim e sale in testa alla classifica di questa Bundesliga. Ritmi alti fin dalle prime battute, con le squadre che dimostrano entrambe di voler vincere la partita. Al quarto d’ora di gioco i gialloneri rischiano tantissimo, con l’errore sottomisura di Kabak dopo una grande parata di Kobel. In chiusura di primo tempo gli ospiti rompono l’equilibrio del match, con la rete di Brandt che al 43’ devia di schiena in rete la punizione di Marco Reus. Nelle prime fasi del secondo tempo viene annullato di 2-0 del BVB siglato da Wolf, per via di un fallo a inizio azione di Schlotterbeck. Il match resta in bilico fino in fondo, con occasioni da una parte e dall’altra, ma a vincere è il Borussia. Il Dortmund sale al comando della classifica, a 46 punti e a +3 su Bayern e Union Berlino, impegnate domani. L’Hoffenheim resta al sedicesimo posto, a quota 19 punti.

RB LIPSIA – EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1

Vince anche il Lipsia, che piega 2-1 l’Eintracht Francoforte. Ci mettono solamente sei minuti i padroni di casa a sbloccare il risultato, con Forsberg che ruba un pallone in trequarti e lancia Timo Werner: il tedesco nonostante un piccolo inciampo riesce comunque a colpire e ad insaccare l’1-0. I ruoli tra i due si invertono al minuto quaranta, quando Werner, lanciato in profondità da Szoboszlai, apparecchia proprio per Forsberg che mette in rete il pallone del 2-0. All’uscita dagli spogliatoi gli ospiti provano a scuotersi, con il mancino potente di Kolo Muani che termina di poco alto. L’Eintracht spinge e al 61’ accorcia le distanze, con il destro potente di Sow. I Bullen non si fanno tramortire, tornando in pieno controllo della gara e sfiorando più volte il 3-1. Finisce 2-1, con il Lipsia che sale a 42 punti. Resta a 38 l’Eintracht.

COLONIA – WOLFSBURG 0-2

Colpo del Wolfsburg in trasferta, contro il Colonia finisce 2-0. Pronti via e gli ospiti passano subito in vantaggio, ci pensa Gerhardt a sbloccare la partita al 4’ con un sinistro non irresistibile, che passa sotto le gambe del portiere Schwabe (errore grossolano dell’estremo difensore) e fa 1-0. I padroni di casa provano timidamente a cercare il pareggio, ma al duplice fischio il tabellino recita 1-0. Nella ripresa gli undici di Kovac trovano il raddoppio, con il capitano Arnold che dal dischetto spiazza Schwabe e fa 2-0 al 68’. Negli ultimi venti minuti i padroni di casa provano a ricucire il divario, ma la partita termina 2-0. Il Wolfsburg sale al settimo posto, a quota 33 punti. Rimane a 26 il Colonia.

WERDER BREMA – BOCHUM 3-0

Il Werder Brema stende 3-0 il Bochum al Weserstadion. Nella prima frazione di gioco la gara è estremamente equilibrata, con buoni ritmi e stravolgimenti di fronte. A sbloccare il tabellino sono i padroni di casa, quando al 29’ Fullkrug riceve l’assist di testa di Jung e insacca da attaccante vero l’1-0. Jung sale in cattedra nuovamente al 43’, quando regala un pallone precisissimo per Schmidt, che calcia forte con il destro e sigla il raddoppio. Nella ripresa le cose non cambiano, e al 59’ arriva il 3-0 Werder con la bellissima punizione sotto la barriera di Ducksch. Gli ospiti provano di inerzia a cercare di accorciare le distanze, ma finisce 3-0. Il Werder Brema sale a 30 punti in classifica, al nono posto. Resta diciassettesimo e penultimo il Bochum, a quota 19.

HERTA BERLINO – AUGSBURG 2-0

Vittoria importantissima per l’Herta Berlino, che supera per 2-0 l’Augsburg in casa. Un primo tempo piuttosto bloccato e spento, con pochissime occasioni e dai ritmi non eccezionali. I padroni di casa creano qualcosa di più, ma si rientra negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa la partita diventa più dura, anche per via delle condizioni climatiche (fitta nevicata che imbianca tutto il campo). L’Herta passa in vantaggio al 61’, con la gran botta di collo pieno da fuori area di Richter. Pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio, al 70’ il diagonale di Lukebakio termina in buca d’angolo per il 2-0 finale. L’Herta Berlino sale al quattordicesimo posto in classifica, a quota 20 punti, proprio dietro all’Augbsurg, che rimane fermo a 24.